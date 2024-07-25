日本世界麵包冠軍助攻 全聯衝刺烘焙商機

搶攻一年600億烘焙商機，全聯今年邀請世界麵包大賽冠軍谷口佳典擔任全聯阪急麵包顧問，全聯總經理蔡篤昌表示，麵包是全聯的帶路雞，全聯阪急成立兩年半轉虧為盈，去年營收達新台幣12億元，今年目標成長20%。

全聯目前除了READ BREAD閱讀麵包、We Sweet甜點外，每日現烤的阪急麵包更是其中一塊重要烘焙版圖。根據統計，阪急麵包今年1到6月，對比去年同期業績成長近2成，讓全聯躍升全台最大連鎖現烤麵包通路。

全聯今年邀請世界麵包大賽冠軍谷口佳典擔任全聯阪急麵包顧問，4月中推出由他監修的千層吐司，截至6月底創造超過3000萬元業績，一年可貢獻1億元業績，未來將持續推出商品，11月將有3款丹麥類麵包新品問世。

蔡篤昌表示，麵包是全聯的帶路雞，全聯阪急去年營收12億元，今年目標成長20%。他指出，烘焙類商品包含甜點、麵包，目前約占生鮮業績的15%，生鮮則占整體業績約2成。

他表示，全聯烘焙麵包經營有3隻腳，其中，現烤麵包業績持續成長，因此看好麵包經營，一方面是消費者飲食習慣改變，早餐除了粥品外也會吃麵包，加上與阪急將有諸多合作，且隨物價持續上漲，不可能只做平價麵包，低、中、高價位麵包皆有。

法律系畢業的谷口佳典出身烘焙世家，為研究麵包技術赴巴黎進修，在2021年榮獲「Mondial du Pain」世界錦標賽冠軍，現為日本關西知名人氣麵包店「BOULANGERIE FRIANDE」主廚經營者。他表示，此次合作挑戰之處在於台日民眾口味偏好不同，因此需與全聯團隊密切討論口感、風味，也會給予更換麵粉等建議。

他也提到，大家聽到「冷凍」兩字，不免會聯想到可能有添加物，但其實冷凍麵團不需添加物，即可保持新鮮長達一週。

谷口佳典在日本有兩家店，除了販售手作麵包，由於人力有限，也會以冷凍麵團製作麵包，再供貨給附近麵包店。