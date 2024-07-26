文化語言遇阻…她遠嫁印尼0經驗闖飯店業 靠「台灣經驗」挺過疫情難關

賴珩佳遠嫁印尼成為當地最大鋼鐵集團的少奶奶，沒想到遇上跨國文化差異、家庭間的隔閡，但她仍達成「人生最大的成就」，並且勇闖陌生的飯店業，更將台灣經驗帶至印尼，令當地人刮目相看。《遠見ON AIR》由《遠見》雜誌總編輯林讓均專訪主持，這次邀請到賴珩佳分享她如何「誤入」豪門集團挺過艱辛？並且成功在印尼飯店業創造難以想像的佳績？

現任精品商務飯店董事長賴珩佳的故事始於一個誤會，當初她以為只需在印尼待一年便可回台，然而，這段旅程卻持續了整整23年。

以為先生家裡是做鐵的，竟是印尼最大鋼鐵集團

賴珩佳回憶起與她先生相識的經過，真的是一場奇妙的緣分。當時他們在同一個學程，賴珩佳發現他會講中文，這在國外的環境中顯得特別親切，於是兩人漸漸熟識。

起初，賴珩佳並沒有多想其他的事情，賴珩佳曾問起先生的家庭狀況，他告訴她家裡是「做鐵的」。賴珩佳聽到這個回答，聯想到家鄉的小鐵工廠，心想她先生家境應該一般，畢竟他在美國讀書時也需要打四份工來維持生活，因此覺得她先生是一個非常努力的人，雖然她並不清楚實際情況，只是被她先生的努力和毅力所感動。

然而，當她決定要嫁到印尼時，才發現先生出生顯赫，身邊的人都在勸她再三考慮。賴珩佳回憶道，她當時在投資銀行工作，日復一日的繁重工作讓她感到疲憊不堪。因此，當先生建議她換個環境，她便毅然決然地決定前往印尼，未曾預料到這會是一場長期的挑戰。

遠嫁印尼，「語言」高牆擋在夫家人面前

雖然賴珩佳的丈夫是印尼華人，但在國外生活多年，並未熟悉印尼的情況。因此，當時兩人都低估了這次搬遷的挑戰。賴珩佳坦言，她那時年輕，未曾深思熟慮，僅憑著一股逃避現狀的心情，便踏上了前往印尼的旅程。

談到嫁入印尼豪門家族的經歷，真是一段充滿挑戰的旅程。賴珩佳回憶初到印尼時，根本沒想到印尼是講印尼話的。初到印尼的她，只注意到家中人口很多，語言和文化都不同。然而，家族內的對話往往帶有社交禮儀和隱含的意思，這對於從單純家庭長大的她來說，是很大的衝擊。

賴珩佳笑著說，她經常在婆家碰壁，慢慢才了解家族成員間的複雜關係和潛在的言語陷阱。她結婚的前3年一直在掙扎是否要離開這個家族，以至於她連家中的碗盤都沒有買，因為她隨時準備打包走人。直到10年後，她才真正接受並適應了這個家族的生活。

而現在，賴珩佳已經完全融入了印尼的生活，成為一個地地道道的印尼人。

完全0經驗，帶領飯店走出疫情風暴

夫家家族企業的主要業務是鋼鐵業，然而受到中美貿易戰的影響，特別是在東南亞地區，鋼鐵業面臨了很大的困境。因此，賴珩佳的公公決定將業務拓展到房地產領域，並請賴珩佳負責這部分業務。雖然賴珩佳從未想過自己會涉足房地產，但她接受了這個機會，並發現自己對經營飯店特別有熱情。

賴珩佳負責的飯店位於印尼首都雅加達附近的衛星城市Bekasi，這是一個新開發區域。飯店在2020年1月開業，但一個月後便遇上疫情。儘管如此，她們的飯店仍能在疫情期間保持高入住率，賴珩佳強調，員工之間的互相支持和理解是成功的關鍵，她在疫情期間沒有減薪或遲付薪水，以減輕員工的負擔。

此外，賴珩佳還積極與當地政府合作，疫情期間免費提供飯店場地作為疫苗接種點，並提供早餐給接種者。她們還組織了多次捐血活動，支持當地社區。在這些努力下，她們的飯店建立了良好的聲譽，並在疫情期間獲得了高入住率。

賴珩佳的管理方式注重將心比心，這使得她與員工之間建立了深厚的信任和互相支持的關係。這種管理風格不僅提升了員工的滿意度，也獲得了多項業界獎項，包括連續三年獲得法國Accor集團在印尼的員工最高滿意度獎，以及Agoda頒發的Bekasi最佳飯店獎。

危機中找機會，藉「台灣經驗」維持飯店入住率

值得一提的是，新冠疫情期間，賴珩佳還觀察到台灣的防疫經驗，進而積極採取各種措施保障飯店的安全和順利營運。

例如，她的飯店在疫情期間率先點亮愛心燈，為顧客提供心理上的安慰。她說，當時她的飯店是印尼第一個點亮愛心燈的飯店，儘管並沒有特別發佈新聞稿，卻還是引起了媒體的關注。並且，她也引入入口自動噴灑酒精的機器，藉此提升了飯店的形象，使顧客感到安心。

賴珩佳疫情期間仿效台灣飯店業者點燈，也在印尼成為話題。圖為台灣圓山大飯店的「平安」點燈。遠見記者蘇義傑攝影

儘管疫情對飯店業造成了巨大衝擊，但飯店仍然維持一定的入住率，除了是借鏡「台灣經驗」帶來的成果，也是因為賴珩佳相信，危機中往往蘊藏著機會，只要堅持下去，就一定能夠度過難關。

事業成功，但「教育孩子」才是人生最大成就

儘管賴珩佳已是現任精品商務飯店董事長，但她仍表示，教育孩子是她人生中最大的成就之一。

賴珩佳分享道，她每年都會努力從台灣運回康軒的教材，並且從小學一年級教到六年級，這樣的堅持使得她的孩子們不僅能夠閱讀中文書籍、參加中文作文比賽，甚至也能讀懂她的著作。儘管過程中有不少困難，但她感到非常滿足，認為這是一生中最大的成就之一。

賴珩佳的努力和毅力，在印尼寫下令人印象深刻的成功篇章。印尼已成為她第二個家鄉，未來她還會在那片土地上創造什麼樣精采的故事，令人拭目以待。

（本文出自2024.07.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）