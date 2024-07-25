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新竹喜來登結合多元文化共融推「中秋禮盒」 早鳥可享85折

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹喜來登中秋禮盒以多元、平等、共融的DEI設計概念，特別在女性力量及多元文化著墨，推出「嫣然廣式月餅禮盒」、「玫瑰流沙酥禮盒」兩款中秋月餅。圖／業者提供
新竹喜來登中秋禮盒以多元、平等、共融的DEI設計概念，特別在女性力量及多元文化著墨，推出「嫣然廣式月餅禮盒」、「玫瑰流沙酥禮盒」兩款中秋月餅。圖／業者提供

新竹豐邑喜來登大飯店今年中秋以DEI—多元、平等、共融為主題發想推出「嫣然廣式月餅禮盒」及「玫瑰流沙酥禮盒」，即日起至8月16日開放早鳥預購85折優惠，並將捐贈禮盒營收1%至「新住民家庭成長協會」，邀請民眾以行動支持多元文化友善社會。

根據內政部統計，全台新住民人數接近60萬人，其中外籍配偶約21萬人，中港澳約38萬人，多元文化共融已然成為主流價值。單就新竹豐邑喜來登大飯店外籍員工聘用人數，也達總員工數的14%以上，顯示多元文化已成社會常態。

新竹喜來登表示，今年中秋禮盒加入DEI—多元、平等、共融的設計概念，特別在女性力量及多元文化著墨，將月餅結合飯店外籍員工熟悉的家鄉味及異國多元食材著手，推出「嫣然廣式月餅禮盒」、「玫瑰流沙酥禮盒」兩款中秋月餅。

「嫣然廣式月餅禮盒」以六款異國家鄉味組合而成，口味包含肉骨茶、川味椒麻、港式松露、XO干貝、蓮蓉蛋黃、棗泥桂圓，每盒1,580元；「玫瑰流沙酥禮盒」採用日本黃金桃山皮，豆沙內餡以南洋熱帶椰奶、椰漿粉等食材調配，內餡則選自東南亞國家，如馬來西亞、越南及泰國等代表性的口味及原料，禮盒內含充滿紅咖哩辛香鹹辣的「叻沙流心」、椰香濃醇的「椰奶麻糬」、可可無花果及咖啡湖鹽各兩顆，每盒1,280元，禮盒搭配可重複使用的帆布環保提袋，減少一次性提袋的耗損浪費。

為支持及推動多元文化友善社會，新竹喜來登將提撥每組中秋禮盒營收1%捐贈至「新住民家庭成長協會」，支持建立更友善、共融的生活環境。

中秋禮盒另有「喜來登鳳梨酥」、「采悅軒極品XO醬」，「喜來登鳳梨酥」選用台農2號土鳳梨，禮盒內含原味土鳳梨酥及柚香鳳梨酥各6顆，每盒680元，「采悅軒極品XO醬」嚴選日本干貝、蝦乾、金華火腿熬煮製成，料理拌煮或佐料提味都能讓味蕾體驗再升級，每盒 3罐1,200元；即日起至8月16日前預購享早鳥優惠85折，喜來登鳳梨酥、采悅軒極品XO醬不適用折扣優惠，中秋禮盒訂購專線(03)620 6058。

新竹喜來登「嫣然廣式月餅禮盒」以六款異國家鄉味組合而成，每盒售價1,580元。圖／業者提供
新竹喜來登「嫣然廣式月餅禮盒」以六款異國家鄉味組合而成，每盒售價1,580元。圖／業者提供
新竹喜來登結合多元文化共融推「中秋禮盒」8月16日前訂購享85折早鳥優惠。圖／業者提供
新竹喜來登結合多元文化共融推「中秋禮盒」8月16日前訂購享85折早鳥優惠。圖／業者提供

中秋 喜來登 月餅

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