新竹喜來登結合多元文化共融推「中秋禮盒」 早鳥可享85折

新竹豐邑喜來登大飯店今年中秋以DEI—多元、平等、共融為主題發想推出「嫣然廣式月餅禮盒」及「玫瑰流沙酥禮盒」，即日起至8月16日開放早鳥預購85折優惠，並將捐贈禮盒營收1%至「新住民家庭成長協會」，邀請民眾以行動支持多元文化友善社會。

根據內政部統計，全台新住民人數接近60萬人，其中外籍配偶約21萬人，中港澳約38萬人，多元文化共融已然成為主流價值。單就新竹豐邑喜來登大飯店外籍員工聘用人數，也達總員工數的14%以上，顯示多元文化已成社會常態。

新竹喜來登表示，今年中秋禮盒加入DEI—多元、平等、共融的設計概念，特別在女性力量及多元文化著墨，將月餅結合飯店外籍員工熟悉的家鄉味及異國多元食材著手，推出「嫣然廣式月餅禮盒」、「玫瑰流沙酥禮盒」兩款中秋月餅。

「嫣然廣式月餅禮盒」以六款異國家鄉味組合而成，口味包含肉骨茶、川味椒麻、港式松露、XO干貝、蓮蓉蛋黃、棗泥桂圓，每盒1,580元；「玫瑰流沙酥禮盒」採用日本黃金桃山皮，豆沙內餡以南洋熱帶椰奶、椰漿粉等食材調配，內餡則選自東南亞國家，如馬來西亞、越南及泰國等代表性的口味及原料，禮盒內含充滿紅咖哩辛香鹹辣的「叻沙流心」、椰香濃醇的「椰奶麻糬」、可可無花果及咖啡湖鹽各兩顆，每盒1,280元，禮盒搭配可重複使用的帆布環保提袋，減少一次性提袋的耗損浪費。

為支持及推動多元文化友善社會，新竹喜來登將提撥每組中秋禮盒營收1%捐贈至「新住民家庭成長協會」，支持建立更友善、共融的生活環境。