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裕隆集團再添一款新電動車 NISSAN ARIYA 全新世代「純電精品」上市

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
裕日車總經理鍾文川宣布，NISSAN ARIYA全新世代「純電精品」正式上市。（裕日車提供）
裕日車總經理鍾文川宣布，NISSAN ARIYA全新世代「純電精品」正式上市。（裕日車提供）

NISSAN ARIYA在全球持續熱銷，台灣市場今年配額僅200台，預售訂單已超過150張，裕日車（2227）25日宣布，全新NISSAN ARIYA即日起正式上市，正式價格分別為標準版168.9萬元與增程版188.9萬元，較原預售價優惠1萬元。

裕日車指出，NISSAN純電能源先驅者ARIYA，以日式精緻美學與次世代的創新設計，重塑車室空間與駕駛的共鳴與連結，且融入了技術日產的完整底蘊，打造了全新純電CMF-EV平台，實現了機械空間最小化，乘坐空間最適化的絕佳乘坐體驗，並以累積77年的純電技術和超過25年的電池研發製造經驗，打造出9重安全電池防護架構，傳承「210億公里電池0重大安全事故」的品質口碑，體現了NISSAN對卓越品質和創新技術的不懈追求，讓ARIYA贏得了全球消費者的肯定口碑，預售優惠好評延續再加碼，自即日起至2024年7月31日止，於NISSAN官網線上預訂，即享限時優惠雙重禮遇價值近6萬元，禮遇一：充電金2萬元，禮遇二：免費贈充電樁乙式(價值約39,900元)，原線上預售已下訂車主享同樣優惠。

裕日車強調，ARIYA以技術日產累積一個世代的電能科技打造全新純電模組化平台CMF-EV，以高剛性車體並配置薄型電池組設計，讓ARIYA有著絕佳的動態駕乘感受，搭載了91kWh(增程版)，最高續航里程可達548km，可支援最高130kW的充電功率，從20%充電至80%僅需30分鐘，8分鐘就能補充100km續航里程，更搭載了e-Pedal動能回充系統，讓駕駛在享受暢快淋漓的純電駕馭樂趣同時更無須擔憂續航里程表現，展現NISSAN ARIYA作為純電技術先驅者的完美演繹。

裕日車

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NISSAN發表全新世代「純電精品」ARIYA

NISSAN ARIYA全新世代「純電精品」登場 正式售價168.9萬起

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