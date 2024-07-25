建商插旗布局 台中這區成房市黑馬「最具補漲潛力」

中台灣房市熱絡，近來建商積極購入台中土地，其中南區因擁有成熟商圈以及雙鐵共構大慶站，加上緊鄰的13期重劃區頻創高價，比價效應下，吸引包括精銳、富宇（4907）、坤悅（5206）、元城等品牌建商插旗。業者指出，台中房價近來水漲船高，南區價格相對親民，南區有望會是南台中最具補漲潛力的一區。

根據最新實價登錄，南台中最大重劃區13期今年迎來推案潮，新案甫進場即以6字頭定錨區域單價，其中「鉅虹天麗」更以單價72.1萬元創下區域天花板。

烏日區近年則是受惠於高鐵、購物中心等利多帶動，吸引不少開發商推案，包括達麗建設（6177）推出的新高鐵案，最高價已來到5字頭，而較外圍的大里區預售屋新案「林維躍於」最高單價也達到了55.1萬。

相較之下，南區被大慶、工學、興大等成熟商圈環繞，擁有雙捷運軌道、國圖館、中山醫院等公共設施，且10分鐘車程能直抵市中心及高鐵站，生活機能相當完善。

21世紀不動產資深經理沈政興表示，南區與鄰近的13期重劃區相比，每坪價格少5~10萬元，加上享有比新興重劃區及烏日高鐵特區更加完善且成熟的生活機能，區域房價的cp值顯而易見，在軌道經濟帶來的利多下，房價持續穩步上升，有機會再掀一波補漲效應。

看準南區發展潛力，品牌建商也相繼插旗，擅長開發大基地、大花園的精銳建設機構，繼推出「THE精銳」及「精銳WORLD」後，今年也瞄準大慶車站周邊推出首發建案，其地段坐擁大慶商圈、高工商圈、好市多商圈等繁華機能，且基地面積達2,323坪，為區域中難得一見的大基地住宅案。

其他線上預售案如高工商圈「坤悅語文心」，根據實價登錄顯示，目前已累積75筆交易最高成交單價為57.8萬元；位於復興路的「元城上萃」，共計223戶，目前已累積217筆交易，最高單價也達到了62.1萬元。