NISSAN發表全新世代「純電精品」ARIYA
裕隆日產汽車發表NISSAN純電車ARIYA，正式價格分別為標準版168.9萬元、增程版188.9萬元，較原預售價優惠1萬元。裕日車表示，由於ARIYA在全球持續熱銷，台灣市場今年配額僅200台，預售訂單已超過150張。
裕日車表示，NISSAN打造出全新純電CMF-EV平台，不僅實現了機械空間最小化，並達到乘坐空間最適化的絕佳乘坐體驗，並以累積77年的純電技術和超過25年的電池研發製造經驗，打造出擁有9重安全電池防護架構的ARIYA。
裕日車也說，為感謝台灣消費者對NISSAN ARIYA的支持與肯定，預售優惠好評延續再加碼，自即日起至2024年7月31日止，於NISSAN官網線上預訂，即享限時優惠雙重禮遇價值近6萬元，包含充電金2萬元、免費贈充電樁乙式，原線上預售已下訂車主享同樣優惠。
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