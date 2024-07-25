快訊

風雨無阻來對獎！5-6月統一發票千萬特別獎號開出「86396830」

高雄愛河撐不住了！黃泥水溢堤衝入周邊社區 消防員「游泳」才能救災

NISSAN發表全新世代「純電精品」ARIYA

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
裕隆日產汽車發表NISSAN純電車ARIYA。圖／裕日車提供
裕隆日產汽車發表NISSAN純電車ARIYA。圖／裕日車提供

裕隆日產汽車發表NISSAN純電車ARIYA，正式價格分別為標準版168.9萬元、增程版188.9萬元，較原預售價優惠1萬元。裕日車表示，由於ARIYA在全球持續熱銷，台灣市場今年配額僅200台，預售訂單已超過150張。

裕日車表示，NISSAN打造出全新純電CMF-EV平台，不僅實現了機械空間最小化，並達到乘坐空間最適化的絕佳乘坐體驗，並以累積77年的純電技術和超過25年的電池研發製造經驗，打造出擁有9重安全電池防護架構的ARIYA。

裕日車也說，為感謝台灣消費者對NISSAN ARIYA的支持與肯定，預售優惠好評延續再加碼，自即日起至2024年7月31日止，於NISSAN官網線上預訂，即享限時優惠雙重禮遇價值近6萬元，包含充電金2萬元、免費贈充電樁乙式，原線上預售已下訂車主享同樣優惠。

裕日車

延伸閱讀

自動駕駛無助於提升安全性？防撞技術才是關鍵！

NISSAN ARIYA全新世代「純電精品」登場 正式售價168.9萬起

租車給92歲老人被炎上！是沒道德還是心甘情願？

Nissan Altima快要停產了？外傳Versa轎車會先退役

相關新聞

6月製造業營業氣候測驗點轉降 結束六個月上揚

台經院今天發布6月景氣動向調查，製造業廠商對6月看壞比例增加，且對未來半年看法分歧，6月製造業營業氣候測驗點下滑2.15...

新竹8大重劃區誰漲最猛？第一名是它！竹北排第6

近年新竹縣市房價狂飆，根據元宏不動產加值服務平台統計實價資料，近五年，新竹地區八大指標重劃區，有五個漲幅超過一倍，其中縣...

連鎖效應／加盟關係 以雙贏共好為基礎

當連鎖企業愈來愈多規劃上市上櫃，資本操作的問題，也逐漸浮上檯面。

智慧經營／歐都納董事長程鯤 把興趣變成好生意

本土戶外運動用品連鎖品牌歐都納，2025年創立50周年。董事長程鯤從小熱愛大自然，把興趣當做志業，同時透過辦理大量的活動...

大型高價獎旅團 9月衝一波

史上最貴獎旅大潮來了，四大旅行社業者雄獅、鳳凰、山富及旅天下都表示，疫後最大規模的獎旅團9月出團，包括包機、包船方式多元...

燦坤、燦星網 系統遭駭

燦坤（2430）、燦星網23日晚間發布重訊公告，公司資訊系統遭受網路攻擊，資安人員於查知遭受網路攻擊時第一時間啟動相關防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。