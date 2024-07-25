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新竹8大重劃區誰漲最猛？第一名是它！竹北排第6

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新竹房市示意圖。記者游智文攝影
新竹房市示意圖。記者游智文攝影

近年新竹縣市房價狂飆，根據元宏不動產加值服務平台統計實價資料，近五年，新竹地區八大指標重劃區，有五個漲幅超過一倍，其中縣治三期上漲1.3倍多，縣治一期129%第二，關埔重劃區上漲117%第三。

其他重劃區，台科大重劃區以及湖口王爺壟重劃區漲幅都在一倍左右。竹北高鐵特區上漲95%，排名第六，新豐明新重畫區94%第七，縣治二期78%排名第八。

目前新竹房價以竹市東區的關埔重劃區平均成交每坪63.85萬元最高，竹北高鐵特區63.1萬次之。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，近年新竹縣市房價快速上漲與竹科蓬勃發展有高度關係。

以2022年來說，竹科在俄烏戰爭、大陸封城及通貨膨脹等全球動盪的氛圍中，2022年營業額為1兆6,132.55億元，不僅持續走高，還創歷年新高。

2023年雖又受到全球經濟復甦緩、地緣政治衝突、全球產業鏈重組等負面因素衝擊，竹科營收也還高達1兆4,201億元，僅衰退11.98%，仍居歷史高檔區。

這幾年科技業的高收入，帶動大量科技新貴在新竹縣市的熱門重劃區瘋狂掃房，也讓新竹縣市房價瘋狂飆漲，不僅新案房價飆，許多中古屋在5-6年前都還每坪20萬初頭，短短幾年，成交已跳到4-6字頭，房價漲幅相當大。

陳傑鳴表示，從過往經驗來看，新竹縣市房價與竹科發展高度相關，雖然近年AI崛起讓許多人對科技的前景充滿期待，更認為有機會帶動房市繼續上攻，不過，科技的發展需要時間，AI何時能產生大量的應用與收益仍待觀察，加上短線房價已漲多且政府調控房市力道持續加大的狀況下，民眾若想追價買房，還是要審慎。

資料來源／元宏不動產加值服務平台
資料來源／元宏不動產加值服務平台

房價 竹科 重劃區

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