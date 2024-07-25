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安成生技新藥AC-203 獲比利時有條件進行二/三期臨床

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

安成生技（6610）24日公告，該公司治療單純型遺傳性表皮分解性水皰症（EBS） 的開發中新藥AC-203，獲得比利時有條件核准進行第二/三期人 體臨床試驗，本試驗預計3年內完成。

安成生技表示，AC-203為皮膚局部外用軟膏，適用於治療發炎性皮膚疾病，如單純型遺傳性表皮分解性水皰症（EBS）及大皰性類天皰瘡（BP）等。

這次獲比利時核准執行的試驗為多國多中心第二/三期臨床試驗，與2023年4月7日獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准的二/三期人體臨床試驗為同一計劃。

安成生技表示，全球EB患者約有50萬人，其中大多數屬於EBS患者，目前仍未有任何有效治療藥物可用於EBS患者，現今對EBS患者的照護限於使用傷口敷料以保護傷口及幫助傷口癒合，使用抗生素以治療或預防感染，或使用止痛藥及抗組織胺以減輕病人痛癢等不適情形。

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