順藥治療急性缺血性中風新藥 二期臨床獲英國核准執行

順藥（6535）24日公告，該公司治療急性缺血性中風之新成份新藥LT3001，多劑量給藥的二期臨床試驗，已通過申請英國執行臨床試驗之審核，預計約一年完成收案。

順藥的LT3001，其多劑量給藥二期人體臨床試驗已通過美國、台灣、歐洲六國（德國、西班牙、義大利、捷克、希臘、葡萄牙）以及英國衛生主管機關審核。

順藥公告指出，每年全球約有1,500萬至1,700萬人罹患腦中風，其中80%為缺血性中風，目前唯一治療急性缺血性中風的藥物是血栓溶劑(rt-PA)，惟其造成出血的風險大及用藥時間窗的限制，故僅約3%~5%急性缺血性中風病患接受急性溶栓治療。

順藥表示，除血栓溶劑外，動脈導管取栓術為病患另一治療選擇，但其臨床效果有限。LT3001若能突破現有藥物的安全性限制，即可在中風後24小時內、單獨或結合機械取栓給藥，藥品市場潛力將高達106億美元。

此外，順藥也說明，依據與發明人之協議，未來技術成功對外授權時須支付授權金額之5%及產品銷售收入之2%予發明人。