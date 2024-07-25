中小企業ESG困境 田瀨和夫談經驗

為協助企業推動ＥＳＧ，願景工程基金會將於八月廿一日在政大公企中心舉辦「企業ESG實踐論壇」，邀請《二○三○永續企業革命》一書的作者田瀨和夫來台，分享企業推動ESG的經驗及遭遇問題時的解方。

台灣中小企業家數超過一六三萬家，就業人數九一三萬人，占全國就業人數八成，銷售額超過廿八兆元，占比超過五成。台灣要永續發展，中小企業是重要且關鍵的力量。

「企業要意識到，不採取行動的成本，正在變得比採取行動的成本更高。」聯合利華前執行長保羅．波曼（Paul Polman）四月來台接受願景工程專訪時強調，消費者願意為永續的產品消費，擁抱永續的公司現在往往有更高的市值。

政大信義書院今年二月開始發起以中小企業ＥＳＧ永續轉型的長期研究，進行台灣首次的中小企業ＥＳＧ大調查。信義書院執行長別蓮蒂認為，投資ＥＳＧ對公司、對股東、對員工、對社會都是有利的，只要眼光放遠，真的沒有違背（獲利原則）。

田瀨和夫曾在聯合國工作多年、兼具政府與產業經驗。他在《二○三○永續企業革命》一書中指出，「ＳＤＧｓ是二○三○永續發展目標、ＥＳＧ是企業達成目標的手段。」

但企業主要如何將ＥＳＧ納入商業思維？要如何有步驟制定經營策略？又該如何將永續的理念落實到組織與具體行動？為了獲得這些問題的解答，並為中小企業找解方，願景工程基金會邀請田瀨和夫來台分享經驗，並與座談會與談人就台灣經驗對談。

「企業ＥＳＧ實踐論壇」由願景工程基金會主辦，永豐金控及信義書院共同倡議，經理人月刊協辦，理律法律事務所支持。舉辦時間為八月廿一日，報名網址https://supr.link/52tS1