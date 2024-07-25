北美航班大增 助攻業績

華航（2610）、長榮航及星宇航空，今年都把開航、增班重心放在北美市場，西雅圖更成為兵家必爭之地；旅行社業者受惠於美加能提供的座位數增加下，可以推出各種多元化產品，包括美、加深度旅遊，美國跨州遊，可吸引更多旅客上門，成為推升第4季營收新主力產品。

長榮航空原本是疫後國內唯一直飛西雅圖業者，今年已經增班到每周10班；華航北美布局再下一城，7月14日揮軍西雅圖，正式開通美國西雅圖航線，為美洲航網再添生力軍；達美航空正式復飛一周7班；8月星宇也將加入西雅圖，一周3班，讓旅行社摩拳擦掌規劃商品。

去年台灣到美國旅遊達到34萬人次，推估今年在航空公司陸續班北美市場後，旅行社業者有機會拓展北美市場，今年到美國旅遊的人數還會衝高；以西雅圖到加拿大溫哥華、洛磯山脈等，車程距離約只要2.5到3小時，對於想去美加的旅客相當有吸引力。

鳳凰指出，西雅圖增班之後，北美的行程安排、變化性更多元，增加美國6大國家公園行程安排，機票選擇變多，旅行社較容易拿到團體票，團費上也會給予相對優惠。

雄獅旅遊表示，隨著美國線機位和航點陸續增加，預期下半年的美國旅遊市場持續暢旺，因此已提早進行相關布局，除了擁有美國、加拿大等公司資源，同時取得更多團體機位。