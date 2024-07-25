大型高價獎旅團 9月衝一波

史上最貴獎旅大潮來了，四大旅行社業者雄獅（2731）、鳳凰、山富及旅天下都表示，疫後最大規模的獎旅團9月出團，包括包機、包船方式多元，即使是高團價仍搶購。

各種成本攀升下，旅遊團費平均較疫情前漲約三成，去年，因為高團費的關係，許多團普遍觀望，但經過一年的沉澱與觀察，客戶發現高團價、旅遊價格上漲是必然的趨勢，9月下旬開始需求大爆發。

觀光旅遊市場最新變化 圖／經濟日報提供

解封後一年多來，雄獅、鳳凰、山富及旅天下國內的出國旅遊的需求健康發展當中，旅遊逐漸恢復到會有淡、旺季的走勢，想要出國的人數還是居高不下；至於價格的部分，各種成本攀升下，不管是團費還是機票價格，平均都較疫情前漲約三成，在淡、旺季時價格會略有變動，高票價的趨勢依舊沒有改變。

根據雄獅旅遊觀察，下半年獎旅市場暢旺，已經有不少中、大型企業客戶提出獎旅團規劃需求，主要客戶來自於壽險公司、房仲、電子業等領域。熱門旅遊區域以東南亞地區為主，尤其峴港、富國島的需求最大，其次為東北亞與歐洲。鳳凰旅遊則分析，今年獎旅團詢問情況比去年熱絡，而且對於團費價格上漲普遍都能接受。

出國旅遊需求依舊強大，隨著機票價格高漲，龐大的獎旅團、員工旅遊也都開始接受高團費；受惠於航空公司陸續恢復航班增加新航點，今年產品種類更多，各公司可以選擇適合公司預算的產品增加，如搭包機採特定城市深度旅遊，郵輪以量制價等產品更多元。

根據旅行社業者統計，除了日本和歐洲人氣不墜，東南亞已躍升成為國人最愛的出遊區域，尤其在台越航班逐漸加溫下，富國島、峴港人氣持續高漲；馬新地區因擁有樂高樂園和環球影城，也是團客喜歡的選項之一。

今年暑假桃園機場再度湧現出國人潮，就可以看出出國旅遊熱度不退；尤其，近來受惠日圓貶勢、台日定期航班、包機航線都相當滿，有些旅客一年來到日本很多個城市遊玩；其實今年市場本來就很看好，根據國際航空運輸協會（IATA）預計2024年將有約47億人次出遊，創下歷史新高。