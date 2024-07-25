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創投大咖獻策：ICT結合新藥研發 潛力大

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

亞洲生技大會昨（24）日首日演講，多位國內外專家對台灣生技產業發展有信心。旗艦先鋒創投亞太區主席安東尼安表示，台灣核心強項在ICT產業，未來可將這個強項帶到新藥研發；台灣生物醫藥製造公司（TBMC）執行長張幼翔表示，台灣有機會成為全球細胞治療發展重鎮。

安東尼安表示，台灣核心強項為半導體業，若未來能與生技連結，將是一大亮點，尤其是將ICT或半導體強項帶到新藥研發，這也需要更多國際合作。

旗艦先鋒衍生的Empress Therapeutics公司共同創辦人楊雨桑表示，利用ICT的優勢與生技產業結合將很有競爭力，應用到新藥研發，將會有更大的潛力。

半導體 灣生 生技產業

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