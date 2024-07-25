生技大會登場 三亮點聚光 專家：打造台灣成國際投資媒合重鎮

2024亞洲生技大會昨（24）日不畏風雨舉辦首場論壇。第一天主題聚焦在全球生技發展趨勢、抗體藥物複合體（ADC）、細胞與基因治療等項目。與會專家指出，包括台灣在內亞洲已成全球創新來源，今年台灣更將舉辦亞洲創新大賽，將打造台灣為國際生技投資媒合重鎮。

亞洲生技大會主席李鍾熙致詞表示，過去一年來全球局勢動盪不安，即便許多新興科技發展有所突破，金融市場仍出現許多困境，今年大會規劃一系列活動，希望能助力全球生技產業找到找到突圍的出路和新未來。

亞洲生技大會首日談話重點 圖／經濟日報提供

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳表示，今年大會主題為「從亞洲綜觀全球生技商機」，也是台灣生技產業擴展全球的承諾。

台灣以其IT產業、工業敏捷性、以及快速調動資源來滿足全球需求的能力聞名，目前在醫療用品、診斷、疫苗和治療發展都有相當水準，隨著台灣不斷擴大CDMO(委託開發暨製造服務，又稱生技界的台積電（2330）模式)的能力，後續將被視為全球生醫供應鏈的關鍵一環。

亞洲生技大會首場演講，邀請曾培育出莫德納（Moderna）公司的旗艦先鋒（Flagship Pioneering）創投亞太區主席安東尼安（André Andonian）演講。他表示，亞洲已成為全球重要角色及創新來源，全球約60%的專利來自亞洲。Flagship從2023年開始進軍亞太市場，繼新加坡、日本、韓國之後，現在正要拓展台灣合作機會，希望加速生技與醫學的夥伴關係。

今年也邀請2016年唐獎生技醫藥獎得獎人、麻省理工學院講座教授張峰，視訊連線以「探索生物多樣性」為題發表最新研究成果，盼為人類疾病開拓新的治療可能性。

亞洲生技大會昨日也首次同步展開三大論壇，一是聚焦「國際結盟促使台灣生物醫藥創新發展」議題；二是以當前最熱門的「ADC」為主題；第三是探討「基因和細胞療法」領域最新應用與未來發展。

美國飛馬科技創投（Pegasus Tech Ventures）今年首次與台灣合作亞洲創新大賽，執行長Anis Uzzaman指出，最看好數據科學整合AI、基因編輯、生物列印結合組織工程、幹細胞、腦機介面等領域的未來發展。

PwC新加坡和亞太區健康產業主管Zubin J. Daruwalla認為，AI雖然不會取代人類，但不擁抱科技的人，將會被擁抱科技者取代；IQVIA 亞太區總裁宓子厚指出，人工智慧（AI）在藥物的開發中已造成變革性改變。