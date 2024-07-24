獨家／史上頭一遭 ETF 掛牌上市遇到颱風天怎麼辦？證交所這樣說

ETF掛牌上市遇到颱風天怎麼辦？強颱凱米來襲，繼24日後，台北股匯市25日將再休市一天，多數金融市場活動都因此順延一天，但表定將於25日掛牌的台新日本半導體ETF（00951）難道也要順延一天上市？證交所表示，ETF掛牌上市日期不受休市影響，惟交易須等到股市恢復正常交易。

換言之，台新日本半導體ETF仍將依原計畫於25日上市。ETF掛牌日遇到颱風休市，這是台灣ETF史上頭一遭。

隨日本經濟復甦，日本相關基金、ETF成為這兩年投信業募集重點，以ETF來說，除原本已掛牌多年的富邦日本、國泰日經225、元大日經225外，今年來已有復華日本龍頭於7月1日掛牌，25日又將有台新投信募集發行的台新日本半導體掛牌，緊接著有中國信託投信一口氣推出中信日本半導體、中信日本商社，以及中信日經高股息，訂7月30日同步展開募集。

證交所表示，台新投信募集發行的之台新日本半導體ETF證券投資信託基金受益憑證，25日正式掛牌上市；根據送件資料顯示，「NYSE FactSet日本半導體指數(NYSE FactSet Japan Semiconductor Index)」是由 ICE Data Indices, LLC編製及維護。「NYSE FactSet日本半導體指數」是以日本東京證券交易所掛牌交易公司為母體，經市值及流動性篩選後，以FactSet RBICS產業分類挑選出半導體相關產業成分股，再以來自半導體相關產業之營收比重篩選成分股組成指數。

特別的是，中信日本半導體與台新日本半導體同是追蹤NYSE FactSet日本半導體指數，被視為雙胞胎ETF，主要差異在於成分股，台新日本半導體是50檔、中信日本半導體是30檔。

台新日本半導體ETF（00951）淨值於7月15日至22日都是發行價的10元，23日上漲0.01元，收在10.01元，規模為30億6,225萬7,614元。

證交所表示，加上台新日本半導體ETF後，集中市場掛牌上市ETF將達163檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。