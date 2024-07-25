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創新平台／5G共感穿戴裝置 體現文化平權

經濟日報／ 李珣瑛
工研院研發「5G共感穿戴裝置」將表演聲響轉譯為觸覺與視覺，讓聾人聽人表演者與觀眾得以溝通，使更多族群能參與表演、享受文化生活。 工研院／提供
工研院研發「5G共感穿戴裝置」將表演聲響轉譯為觸覺與視覺，讓聾人聽人表演者與觀眾得以溝通，使更多族群能參與表演、享受文化生活。 工研院／提供

文化平權是現代社會追求的目標之一，工研院秉持以智慧科技創造幸福新生活，透過5G廣連結、低延遲特性開發的「5G共感穿戴裝置」提供了新途徑，藉助科技力量讓聽障和聾人族群也能享受音樂及藝術表演。

「5G共感穿戴裝置」是針對聽障和聾人族群設計的一項創新技術，能夠將音樂轉化成可感受和可視的形式，從而讓聽障者和聾人也能享受音樂及藝術表演的魅力。具體來說，這款裝置能將音樂信號轉換成震動和光點，以不同頻率和不同部位的震動，以及燈光效果，模擬音樂的節奏和情感。

工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，以往的震動背心大多依賴藍牙進行雙聲道的類比傳輸，震動器缺乏獨立控制，導致在現場演出中變化與舞台互動受限。

針對這一痛點，工研院設計出具備八顆可獨立操作的震動器背心，並讓不同部位的震動器在不同頻率範圍內響應。

這種設計遵循簡單易辨識的響應原則，尋找觸覺與視覺體驗的最大公約數，為觀眾提供更多的感官體驗，增強對表演作品的理解，並促進與周圍觀眾之間的聯繫。

研發團隊提到，在研發過程中也發現，聾人因為少了聽覺，致使觸覺變得敏感許多，像是泡泡破掉「啵」的震動，一般聽人感覺是舒適、可愛的，但對於聾人來說，卻是可怕的體感。

由於聽人聾人間的差異，視覺、聽覺、觸覺交互所產生的體感大不同，因此裝置的震動、表演的安排，都要經過不斷的優化調整，以及依賴多次的訪談、測試，但每每看到他們因為這件背心而得到新的體驗，就會非常感動，也是團隊不斷研發和創作的動力。

近年來研發團隊更積極與國際團隊進行交流合作，包括法國的藝術團隊Orbe和美國的MIT Media Lab，希望借鑒國際經驗，以及從台灣各地的落地服務中吸取多方回饋，探索「5G共感穿戴裝置」在藝術創作中的創新應用可能性。

這不僅讓聽障和聾人族群能更好地融入和享受表演場域的魅力，也體現了文化平權的核心理念──每個人都應該有平等的機會參與和享受文化生活。

5G 穿戴裝置

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