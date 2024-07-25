智慧經營／歐都納董事長程鯤 把興趣變成好生意

本土戶外運動用品連鎖品牌歐都納，2025年創立50周年。董事長程鯤從小熱愛大自然，把興趣當做志業，同時透過辦理大量的活動，直接與消費者接觸，進一步產生緊密連結，是歐都納搶占市場龍頭的關鍵。

第一線接觸 創建品牌之路

總部設在台中的歐都納，從生產海灘拖鞋和專業水上用品起步，目前在全台擁有58間門市、年營業額近10億元，明年規劃送件申請登錄興櫃，積極朝上櫃之路邁進。

「需求始終來自於玩家，先喜歡才能成就一番事業」，程鯤與大自然接觸50餘年，從小就被父母帶著上山下海，早上父親上班前，會先帶他去河中玩水釣魚，假日還會到台灣各地浮潛、露營、登山，培養出他對各類運動及大自然的熱愛。

在這樣的耳濡目染之下，程鯤陸續加入學校的游泳隊、棒球隊、桌球隊。退伍之後，直接進入由父親程育才一手創辦的「山王工業」，也就是歐都納的前身，從倉儲、貨運的第一線臨時工做起。

在銷售大於一切的年代，程鯤就有了經營品牌的想法，他認為，若順應當時生產後交由大盤、中盤、再到批發的多層次商業模式，不僅沒辦法即時獲得消費者反饋，也可能會被中間盤商左右結果。

程鯤同時觀察，歐美、日本人均所得達到1萬2,000美元門檻時， 戶外活動已成為生活的一部分，台灣卻還有很大的發展空間，「 如果公司可以透過品牌成為市場先驅，不僅能領先業界，也能帶領台灣朝已開發國家的腳步邁進」。

程鯤因此決定從批發開始，第一線面對消費者，然後透過舉辦大量的活動與消費者接觸，產生緊密連結，他也期許自己在十年後，能夠創建自己的品牌與通路。

當時年僅24歲的程鯤，入職不到一年，便向父親借了162萬元，再加上自己的20多萬元存款，在1986年成立了以戶外休閒用品為主的「歐晉企業」。

公司草創初期，全公司連同業務僅有六人，但每個周末都會到各大海水浴場舉辦衝浪教學，並持續贊助數家運動社團。在成立資本額320萬元的情況下，第一年就投入287萬元作為品牌和行銷預算，一年後盈餘十多萬元，證明品牌之路可行。

程鯤不諱言，透過衝浪教學，可以和消費者拉近關係，一方面也能從使用者的角度獲得回饋，進而改良商品；而贊助運動社團，則是擴大消費者涵蓋的層面，同時透過社團活動借力使力，增加品牌的曝光，也進一步推展商品。

使用者回饋 共創美好體驗

即便面臨同業在90年代後期紛紛西進設廠、削價競爭的危機，但程鯤仍堅持根留台灣，同時於2000年和山王工業、歐晉企業、歐都納山野渡假村合併，正式成立歐都納股份有限公司。

程鯤後續一邊精簡產品品項，一邊將推廣國內戶外活動風氣作為自身使命，投入大量資金、精神去與民眾做結合。包括自2011年啟動的「玩登小百岳」活動，至今已吸引超過11萬人次參加，截至今年3月止，累計爬逾23萬9,898座山頭。

程鯤更投入逾7,000萬元，從2006年迄今推動35次遠征攀登，所贊助的七頂峰攀登隊，更成功完攀世界七大洲最高峰，「讓世界看見台灣」，也讓歐都納成為本土戶外休閒運動用品及登山活動推廣的第一把交椅。

而隨著消費趨勢不斷改變，程鯤也順應潮流，於2019年與公司核心夥伴一起加入「永續企業經營協會」總顧問詹志輝的一系列課程，推動品牌形象校準，將歐都納重新定位為「戶外生活的實踐者」。

近幾年，搭配專業商品及登山知識訓練，程鯤持續強化實體通路體質，建立歐都納專業戶外選配顧問的形象，以達到品牌希望傳達「與消費者共創美好戶外生活，營造友善消費環境」的目的，積極爭取市場認同。