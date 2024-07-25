燦坤、燦星網 系統遭駭

燦坤（2430）、燦星網23日晚間發布重訊公告，公司資訊系統遭受網路攻擊，資安人員於查知遭受網路攻擊時第一時間啟動相關防禦機制，對公司營運尚無重大影響。

燦坤、燦星網公告指出，評估對公司日常營運尚無重大影響，未來將持續強化網路資安管控以確保資料安全。

因上市櫃公司遭駭客網路攻擊事件頻傳，導致客戶資料外洩、恐遭詐騙集團利用、甚至讓公司資訊系統停擺，為強化上市櫃公司資通安全，金管會已督導證交所和櫃買中心推動八大資安措施，明定「重大資安事件」需揭露標準及續推動加入資安聯防中心等。

針對今年營運，燦坤董事長林技典日前指出，台灣房地產銷售升溫，可望帶動家電銷售成長，預期下半年資通訊景氣復甦，AI PC帶動換機潮加上三星、蘋果新機上市，看好下半年營運會比上半年好，力拚全年業績優於去年。燦坤今年上半年營收94.02億元，年減7.3%。燦坤23日股價收34.95元，下跌0.05元，跌幅0.14%。