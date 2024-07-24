亞德客估業績成長趨緩 線性滑軌擬降價拚出貨

氣動元件大廠亞德客-KY今天預期，今年業績成長幅度可能較年初時預估趨緩，電子設備等氣動元件拉貨穩健，電池、車用、能源照明等拉貨下滑。亞德客-KY規劃調降線性滑軌價格，增加出貨和稼動率表現。

亞德客下午受邀參加外資舉行線上法人說明會，展望下半年和今年主要應用趨勢，亞德客集團副總經理曹永祥指出，中國市場仍有雜音，部分客戶期望中國政府頒布更多獎勵政策，延後拉貨取得更多補助，因此拉貨相對保守，預期7月整體出貨趨緩。

不過曹永祥指出，電子設備、工具機、包裝機械等應用對氣動元件拉貨，未來幾季穩健；汽車製造、電池、能源和照明等設備應用拉貨趨緩，預期下半年電池設備拉貨力道比上半年放緩。

觀察價格和日圓匯率影響，曹永祥表示，目前亞德客-KY氣動元件價格持穩，日圓匯率升貶牽動日系同業與亞德客-KY產品價格競爭。

在線性滑軌產品布局，曹永祥指出，以往亞德客不採取價格競爭策略，不過今年上半年同業持續採取價格戰，影響線性滑軌出貨表現，亞德客-KY規劃調降線性滑軌產品價格，強化競爭條件，藉此增加線性滑軌產品出貨和稼動率表現，並稀釋毛利率下滑影響。

法人指出，目前亞德客線性滑軌稼動率約40%左右，若採取降價策略，可能影響亞德客線性滑軌毛利率約3至5個百分點。

展望今年營運，曹永祥預估，亞德客業績成長幅度可能較年初時預估趨緩，下半年透過強化產品組合等方式，提升業績成長幅度，預估今年營業利益率目標超過30%。

法人預估，亞德客今年業績成長目標7%至9%區間，力拚10%成長，氣動元件稼動率仍維持100%高檔水準，未來數季亞德客-KY毛利率仍可持續看佳。

亞德客-KY說明，目前線性滑軌年產能規模人民幣20億元，若稼動率提高至60%，線性滑軌毛利率可提升至30%區間，稼動率若到80%，線性滑軌毛利率可到40%區間。

亞德客自結第2季合併營收新台幣84.28億元，創歷年單季新高，季增近17%，較去年同期增加5%，第2季毛利率47.33%，微幅季增0.2個百分點，營益率31.42%，季增1.4個百分點，單季稅後獲利22.61億元，創單季新高，每股基本純益11.31元。

累計上半年亞德客自結合併營收156.33億元，年增5%，創同期新高，上半年毛利率47.24%，營益率30.77%，上半年稅後獲利40.9億元，每股基本純益20.45元。