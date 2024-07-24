中華信評估裕融未來幾年現金股利配發率 僅略高於五成

中華信評給予裕融企業（9941）評等為twA-，展望「正向」，評等結果反映：裕融企業在國內汽車融資及租賃業中營運地位強健，風險控管與其他融資公司相當。中華信評預測，信用成本升高將使裕融今年的獲利下滑。此外，將積極管理資本以維持強健的資本水準，因為該公司在未來幾年每年應僅會將稍高於五成的獲利供配發現金股利之用。

中華信評認為，裕融企業的個別基礎信用結構（SACP）優於其母集團裕隆汽車集團的集團信用結構。裕融企業為具隔離性的集團成員，而這使裕融企業的發行體信用評等得以高於其所屬裕隆汽車集團信用結構一個級距。

中華信評認為，以合併基礎來看，裕融企業的營運地位高於國內業界平均。裕融為台灣第二大汽車融資公司，僅次於和潤企業（6592），且汽車融資為裕融支撐其個別基礎信用結構的核心業務。裕融已分散其業務至包含汽車融資與租賃業務（透過格上汽車租賃公司）、商用車及重型機具融資業務與企業融資業務（透過新鑫公司）以及機車與消費性融資業務（透過裕富數位資融公司）。格上租車在國內擁有第二高市占率，而新鑫為在台商用車融資具領導地位的業者。

此外，裕融企業已將事業版圖拓展至中國大陸和菲律賓等東南亞國家，近期亦進軍馬來西亞。而海外子公司的策略重點在於重車融資與設備租賃。裕融在商業景氣循環中展現出一致的獲利能力且無損失紀錄。即使在近幾季該公司資產品質有所惡化的情況下亦然，因為該公司有足夠的定價能力來吸收其面臨的風險。來自應收帳款的經常性利息與租賃業務所得，是該公司2023年以合併基礎計算之營業淨利的主要組成部分。

中華信評預測，由於裕融企業的國內中古車融資業務以及消費性融資業務打銷壞帳可能持續導致信用成本升高，裕融2024年獲利能力將略為下滑。隨著資產品質趨於穩定，2026年的獲利能力可望恢復至歷史正常水準，且資產報酬率約為2%。

裕融企業在台業務的資產品質於2022年下半年及2023年全年轉弱，主要原因在於中古車融資與其他消金業務在此之前快速成長。在此之後，該公司即暫緩中古車融資業務的成長動能並加強風險控管。2023年該公司海外業務的資產品質仍大致穩定，惟中國大陸業務的資產品質在總體經濟成長減緩下略為轉弱。

中華信評仍認為，該公司以合併基礎計算的應收帳款延滯率與台灣及中國大陸的其他汽車融資同業相當。裕融持續對信用準備提存的偏好採取較為保守的態度，並維持高於最接近同業的應收帳款覆蓋率。