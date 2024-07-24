唐獎得主張鋒：生物多樣性研究有望開拓新治療可能性

國際生技產業年度盛事-亞洲生技大會24日起一連五天正式展開，在首場「創新科技論壇」中，唐獎2016年生技醫藥獎得主張鋒，以「探索生物多樣性」為題發表演講，分享最新研究成果，可望為人類疾病開拓新的治療可能性。

唐獎教育基金會也首度於25日開始的2024亞洲生技大展中參展。唐獎教育基金會執行長陳振川表示，自2012年成立以來，「唐獎講座」致力促進國際學術交流。今年很榮幸能邀請張鋒代表唐獎，分享他的最新研究進展。

張鋒表示，許多強大的分子生物學工具都源自於自然界且通常來自微生物，因其擅長透過各種系統來進化，如CRISPR／Cas9。近年他和團隊有興趣透過生物資訊、生物化學和分子研究探索自然多樣性，期望能進一步理解生物體如何感知和應對環境的基本方式，最終希望能運用這些系統來改善人類健康。

張鋒進一步說明，基因藥物的開發重點為載體（vehicle）和酬載（payload），而現有的治療技術仍有局限，標靶多只能為眼部、肝臟及血液細胞等。他在演講中分享了兩個研究主題的成功進展，一個是可以用來裝載RNA的精細系統：人類外殼形成蛋白質（human capsid-forming proteins）；另一個是能抵達動物腦部細胞的原核生物注射系統（prokaryotic injection systems），未來應用潛力均十分看好。

近年來科學家利用不斷增長的微生物基因組序列，建立起更多生物工程專業知識。張鋒表示，希望結合這些工具和傳送方法能夠加速人類疾病的基礎研究，開啟新的治療可能性。

現任麻省理工學院（MIT）講座教授的張鋒，今年42歲，他是在2016年與法國的伊曼紐．夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）、美國的珍妮佛．道納（Jennifer A. Doudna）共同獲頒唐獎生技醫藥獎，以表彰其在CRISPR／Cas9基因編輯技術上的貢獻，將大幅改革生醫研究與疾病治療的策略，極具潛力治療人類各種疾病。在CRISPR技術的發展中，張鋒的主要貢獻在於率先使其適用於哺乳類細胞。