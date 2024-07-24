歌詩達莎倫娜郵輪部分旅客延遲下船 經協調後平和落幕

歌詩達莎倫娜郵輪爭議事件，交通部航港局24日指出，經邀集高雄市政府消保官、港務警察、觀光署委請品保協會及船方代表登船與旅客進行協商，以達成協議，該公司承諾於兩周內邀集消費者代表、13家代理旅行社共同協商。航港局表示，後續將會同觀光署督促歌詩達公司及13家旅行社積極處理，以保障消費者合理權益。

受凱米颱風影響提前返台於今日上午停靠高雄港的歌詩達莎倫娜郵輪，因百餘位旅客不滿意船方補償方案延遲下船，交通部航港局立即於上午11時邀集高雄市政府消保官、港務警察、觀光署委請品保協會及船方代表登船與旅客進行協商，已獲歌詩達公司善意回應並與旅客達成協議。

該公司承諾將於兩周內邀集消費者代表、13家代理旅行社共同協商，表達訴求旅客並已於今日上午12點07分全數下船，由旅行社安排遊覽車接駁旅客返回基隆、台北、台中及高雄左營高鐵後平和落幕。

歌詩達莎倫娜號(COSTA SERENA)原訂於7月21日至25日行駛基隆–石垣島那霸–基隆航程，載運旅客3,389人，因受凱米颱風影響變更行程至日本那霸，並縮短行程由原訂五天縮短至四天，返台港口因應颱風動向並變更為高雄港，該郵輪於今日上午7時順利靠泊高雄港，船方原已承諾提供旅客團費以4天收取(退1天差額)，並退給旅客消費抵用金100美元的補償方案，靠港後大多數旅客搭乘船方安排的接駁車輛離港，但仍有167位旅客不滿意船方補償方案而延遲下船，經航港局緊急會同相關單位登船與四名旅客代表協商後，順利達成協議，並安排船上旅客依序下船返家。

航港局表示，旅客反映訴求包括，本次團費退費50%、原船東承諾的補貼方案不變、此次從高雄港離開的旅客至定點後的返家交通補貼，以及由歌詩達公司於兩周內主動召集13家旅行社針對此事召開會議。此案後續航港局將會同觀光署督促歌詩達公司及13家旅行社積極處理，以保障消費者合理權益。