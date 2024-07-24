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生技論壇 創投：台灣應以半導體優勢結合新藥開發

中央社／ 台北24日電

亞洲生技大展論壇今天舉行，創投、數位科技、精準醫療、基因與細胞治療專家齊聚，首場論壇由「全球生物科技發展主題」揭開序幕。創投業者會後指出，台灣應運用半導體核心優勢，結合新藥開發，有望成為一大亮點。

亞洲生技大會首場演講，邀請曾培育出莫德納（Moderna）的美國知名創投公司「旗艦先鋒（Flagship Pioneering）」亞太區主席安東尼安（AndréAndonian）、旗艦先鋒資深協理暨Empress Tx聯合創辦人楊雨桑，以及唐獎生技醫藥獎得獎人張鋒等多位國際生醫產學界專家，分享全球最新生物科技、健康產業新興趨勢及未來機會。

安東尼安說明，亞太地區已成為創新來源，旗艦先鋒在2023年起進軍亞太市場，在新加坡、日本、韓國三個國家成立示範中心，並拓展到其他國家；旗艦先鋒除了自己投資之外，也希望建立更多夥伴關係，加速生物科技、生物工程、醫學等發展，以創造更多商機。

安東尼安指出，台灣核心強項為半導體業，若未來能與生技連結，將是一大亮點，尤其是將ICT或半導體強項帶到新藥研發，這也需要更多國際合作。

張鋒在今天演講中提到，許多強大的分子生物學工具都源自於自然界且通常來自微生物，因其擅長透過各種系統來進化。

張鋒進一步說明，基因藥物的開發重點為載體（vehicle）和酬載（payload），而現有的治療技術仍有侷限，標靶多只能為眼部、肝臟及血液細胞等。他今天分享了兩個研究主題成功進展，一是可以用來裝載RNA（核糖核酸）的精細系統：人類外殼形成蛋白質，另一個則是能抵達動物腦部細胞的原核生物注射系統，未來應用潛力均十分看好。

創投 半導體 生技

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