雙北3大預售社區房價超親民 這案2字頭宛如平行時空

高房價走向常態化，尤其是預售新案，因為建商營建與持有成本高，價格難有調整空間，不過住展雜誌觀察在一片高漲房價中，雙北市仍有甜甜價，住展雜誌據預售實價揭露，統計前三大今年上半年雙北市最親民價社區，北市預售案還有單價6字頭，新北市則還有2字頭，購屋族群仍可不必過分灰心。

據預售屋實價登錄資訊顯示，今年雙北市扣除個案或特殊交易戶，揭露超過5戶以上的親民價社區，分別以台北市文山區的「原禾呈真」與新北市金山區的「築麗園」最友善，「原禾呈真」最低單價為60.5萬元，為低樓層3樓戶，但整體社區行情亦僅在平均68.4萬元，水位平實不言可喻，而「築麗園」成交的4樓戶，單坪24.8萬元，全社區的平均單價也在25萬元，難能可貴。

另外，台北市北投區的「馥新綻」、士林區的「德林哲里」，上半年也可見單價62.4萬元與66.2萬元親民買賣紀錄，兩社區的單價行情均在6、7字頭；而在新北市淡水區的「鴻灃COMO」和「佳昂新家」，去年各有27.7萬元與27萬元交易，社區均價每坪在30萬元左右，已為當前平價指標。

住展雜誌企研室發言人陳炳辰表示，這些親民價社區的區域狀況都是相對蛋白區，像新北市的金山區利多發展條件不比他處，近年預售案也不算多，沒有其他預售價碼拉抬，新成屋以單價3字頭為高，整體房市均價2字頭，平均總價也是千萬元，交易量能不多，價格上便能有親民發揮空間，與不講情面的房價平行時空。

新北市淡水區的新市鎮，以及台北市北投區復興崗、文山區政大山區，和士林區的葫蘆堵，各有區域外圍、山區地勢、老舊市容等因素，區域房價有所反映，淡海新市鎮的預售案平均單價在3字頭，而台北市復興崗、社子與木柵都是6字頭，坐落當地新案若非特殊個案，價位均較溫和。