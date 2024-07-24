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亞洲生技大展論壇 李鍾熙：助業者突圍找到出路

中央社／ 台北24日電

2024亞洲生技大展論壇今天不畏風雨舉行，首場論壇由「全球生物科技發展主題」揭開序幕。亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年除了主題論壇外，擴大規模平行舉辦創新科技、投資及區域合作等論壇，盼協助業者突圍找到出路。

李鍾熙在開幕致詞表示，過去一年來，許多新興科技發展有所突破，但金融市場仍出現許多困境，今年大會規劃一系列活動，希望協助大家突圍。

灣生物產業發展協會理事長吳忠勳指出，生物產協今年成立35年，共有150家組織會員，協會主要功能是拓展全球合作、扮演產官學橋梁、擴展產業商機，是台灣生技產業發展領頭角色。

他指出，今年協會秘書長林治華也代表台灣，當選國際生技協會聯盟（ICBA）副主席，不只是台灣第一人，也是亞洲首位代表；隨著台灣不斷擴大的CDMO（委託開發暨製造服務）能力，證明台灣在生物醫學、供應鏈發展中已成為全球重要一環。

國際生技協會聯盟（ICBA）執行總監斯蒂斯（Hilary Stiss）表示，這次她代表ICBA，ICBA是全球最重要的生技協會組織，曾於新冠疫情期間與各國會員共商藥物開發進展，其他目標包含疾病防治、農業可續性和環境保護等方面的努力。

ICBA也代表生技產業在國際組織中發聲，每年在國際間匯集各國生技協會，共商生技產業各國政策、國際事宜等，促成產業發展與合作交流，她也期望未來持續透過各國的交流，讓全球生技產業更欣欣向榮。

灣生 生技產業

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