亞洲生技大會開幕 李鍾熙：市場困境下助尋找突圍出路

亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2024）系列活動，不畏風雨在台北南港展覽二館如期舉行，首場論壇由「全球生物科技發展主題」揭開序幕。亞洲生技大會主席李鍾熙表示，過去12個月是動盪不安的一年，即便許多新興科技發展有所突破，但金融市場仍出現許多困境，今年大會活動也規劃一系列活動，協助大家找到突圍的出路。

今日開幕式還包括台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳、國際生技協會聯盟(ICBA)執行總監Hilary Stiss也代表致詞，並邀請美國旗艦級機構Flagship Pioneering亞太區主席André Andonian、Flagship Pioneering資深協理暨Empress Tx聯合創辦人Sabrina Yang，以及唐獎生技醫藥獎得獎人、麻省理工學院講座教授張鋒（Feng Zhang）等多位國際生醫產學界專家，分享全球最新生物科技、健康產業新興趨勢及未來機會。

吳忠勳表示，今年大會主題為「從亞洲綜觀全球生技商機」（Global View, Asian Touch），是台灣生技業擴展全球的承諾。今年協會秘書長林治華也代表台灣，當選國際生技協會聯盟（ICBA）副主席（Vice Chair），不只是台灣第一人，也是亞洲首位代表，證明台灣在生物醫學、供應鏈發展中已成為全球重要一環。

Hilary Stiss致詞提到，每年參與台灣主辦的BIO Asia-Taiwan，都非常有感台灣人的友善，也看到台灣展現的實力與夥伴關係都充滿無限機會。André Andonian也表示，亞洲約60% GDP來自製造業、全球約60%的專利來自亞洲等，亞太地區已成為創新來源，Flagship從2023年進軍亞太市場，在新加坡、日本、韓國成立示範中心，希望建立更多夥伴關係，加速生物科技、生物工程、醫學等發展，以創造更多商機。

飛馬科技創投（Pegasus Tech Ventures）創始人兼執行長Anis Uzzaman分享美國矽谷投資趨勢，並指出，最看好數據科學整合AI、基因編輯、生物列印結合組織工程、幹細胞、腦機介面等領域的未來發展。另外，張峰則主談其團隊的病毒載體遞送系統兩項研究。

而比利時校際微電子中心（Imec vzw）健康技術部門副總裁Paru Deshpande也分享利用晶圓技術開發的多種數位醫療解決方案。PwC 新加坡和亞太區健康產業主管Zubin J. Daruwalla則認為，「AI不會取代人類，但不擁抱科技的人，將會被擁抱科技者取代。」。