「台灣鋼鐵產業鏈迎戰碳邊境限制」國際論壇登場 吸引百家廠商參與

由SNN環宇鋼鐵網舉辦的第二屆「台灣鋼鐵產業鏈如何迎戰碳邊境限制」國際論壇24日在高雄漢神巨蛋登場，邀請中國、東南亞、韓國及國際商社專家及國內鋼廠分享，吸引百家廠商報名參與，現場交流氣氛熱絡。

今日活動，立法委員林岱樺也特別到場力挺，致詞時強調鋼鐵業為高雄創造龐大的產值跟就業機會，但也讓高雄碳排佔全國20%，這也代表全台最大碳交易需求市場就在高雄。感謝主辦單位邀請國內外學者及廠商交流淨零碳排經驗，將危機變成優勢，把碳負擔變成碳資產，讓鋼鐵業在全球碳競爭中搶得先機。

義守大學EMBA執行長李建興則表示，高雄在淨零碳排彎道超車台北，是全台灣第一個獲行政院核定通過「淨零城市發展自治條例」的城市，在2030年要達成減碳30%目標。而佔72%基礎建設的鋼鐵、水泥產業就像是母親，做了很多事但整體形象上並未獲得高度肯定。

他舉護國神山台積電為例，其優質的社會形象無庸置疑，但實際上卻是高耗電、高耗水、高碳排的「三高」產業，據天下雜誌報導，以單家公司來看，台積電是全台灣第三大碳排公司，但其永續報告書卻告訴我們：「台積電每耗1度電可以幫全世界省4度電」，這樣的論述非常值得鋼鐵業借鏡。

作為國內唯一專對鋼鐵產業發聲的國際會議，論壇特別請到ESG指標廠商Zeroboard公司高階經理人Remi Wyszynski分享「歐洲市場的最新動態」；日本商社三井物產S.K.Chang則說明「鋼鐵行業碳中和與綠色鋼材的最新發展」；Mysteel不鏽鋼部門總經理魏錚也帶來「中國及全球不鏽鋼減碳對策」。

此外，東南亞影響力聯盟發起人、藍濤亞洲有限公司總裁黃齊元則分享最夯投資聖地─「越南的碳中和政策、市場和前景」；POSCO經營研究所ESG經營研究部的Dr. Ahn Yoon-Gih除帶來「韓國鋼廠如何因應低碳鋼材趨勢」外，也分享參加國際碳經濟會議心得，讓與會者掌握最新國際趨勢與脈動。

國內鋼廠部分請到中鋼技術助理副總劉宏義就「如何提高符合產業鏈的低碳鋼材原料供應」提供經驗；豐興勞安處長趙桓丘則分享「建築鋼材減碳之路」；禾豐碳中和營運總監薛新祐則說明「歐盟CBAM試行填表反應及EPD重要性」，期透過交流為鋼鐵產業的碳中和目標提供重要參考，攜手搶攻全球綠鋼商機。