暑假旺季缺工苦 六成觀光旅宿餐飲業急徵才

國內觀光旅宿餐飲業好不容易迎來疫後復甦商機，卻又面臨缺工困境，加上適逢暑假消費旺季，使得業者的人力需求更加迫切，1111人力銀行資料庫有高達23萬筆餐飲住宿工作機會，因此調查顯示，有58.9%受訪觀光餐飲住宿業者表示近期有徵才規畫，為了解決缺工，七成企業調整經營模式，包括增加聘僱計時人員，調整營業時間，或是進智能點餐系統。

根據1111人力銀行調查顯示，有58.9%受訪業者表示近期有徵才規劃，目前開出的急缺包括：外場服務人員53.3%、廚助人員49.7%、櫃檯接待人員21.1%、內場廚師19.7%以及房務人員17.8%。

調查指出目前產業缺工的原因在於：少子化49.4%、青年就業意向改變48.2%、假日上班/輪班39.6%、薪資水準偏低32.2%以及工時過長27.5%。因此有將近7成的業者因應人力缺口而調整經營模式，其中最多人採取「增聘計時人員34.9%」的作法，其次則是「調整營業時間20.5%」、「引進智能點餐系統17.2%」、「引進行動支付16.7%」以及「線上check in 15.1%」。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，觀察國內旅遊產業，自從新冠肺炎疫情解封後，2023年迎來國旅大爆發，根據統計國內一般旅館全年收入為800.16億元，相較疫情前的654.5億元，成長高達22％；而在餐飲表現部分，從經濟部最新資料顯示，2023年餐飲業總營業額達到1.02兆元，是首次突破兆元大關，比2022年增加18.8%，顯見內需產業強勁復甦的背後，靠得是充足人力所支撐出來的服務品質。觀光旅宿餐飲業的業態使然，寒暑假及周末假日都是來客量最大最需要人手的時候，然而假日輪班、薪資低、工時長這三大抗性，使得求職者從業意願始終不高，人力缺口也愈加吃緊。

調查指出除了加薪之外，業者為了留住人才也祭出許多措施，包括提供員工餐、彈性調整工時、激勵獎金/掃房獎金、加給年終/年終獎金以及留任獎金/久任獎金等。而當問及期待政府如何協助解決缺工問題，結果顯示薪資補貼61.3%高居首位，其次則是平抑物價降低成本37.8%、開放服務業引進移工35.9%、就業媒合32.5%以及減稅/租稅優惠31.4%。

曾仲葳表示，1111人力銀行資料庫有高達23萬筆餐飲住宿工作機會，等待求職者投履歷應徵，而為了解決旅宿業迫在眉睫的缺工難題，是否能夠政策鬆綁引進移工尚未定案，不過此舉卻也招致外界疑慮，擔心排擠國人就業機會甚至拉低薪資水準，根據1111人力銀行調查指出，30.6%業者有聘僱移工的需求，另外21.6%尚未確認，還有47.8%表示不需要外籍移工。

調查也直指，觀光旅宿業擴大開放移工的三大好處包括：補足人力缺口64.0%、解決輪班困境28.5%、可立即上工/具備即戰力19.3%。顯見旅宿業者普遍對於移工來台寄予厚望，期盼能稍微緩解乾涸已久的就業市場沙漠。