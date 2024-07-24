疫後缺工逢暑假 近六成業者急徵才、七成調整經營模式

褪去疫情陰霾，又適逢炎炎夏日漫長暑假，正是國人外出旅遊的高峰，觀光旅宿餐飲業者為了搶攻市場，無不積極備妥充足人力迎接商機，根據1111人力銀行最新調查顯示，有58.9%受訪業者表示近期有徵才規劃，目前開出的急缺包括：外場服務人員53.3%、廚助人員49.7%、櫃檯接待人員21.1%、內場廚師19.7%以及房務人員17.8%。

國內觀光旅宿餐飲業好不容易迎來疫後復甦商機，卻又面臨缺工困境，加上適逢暑假消費旺季，使得業者的人力需求更加迫切，因而1111人力銀行舉辦「觀光旅宿餐飲業缺工調查暨公聽會」，7月23日於立法院登場，邀請立法委員王鴻薇、立法委員林國成、中華民國全國商業總會勞資關係促進委員會副主委徐銀樹、台灣餐飲業聯盟理事長李日東、旅館公會全國聯合會副理事長鄭生昌、花蓮縣觀光協會理事長陳義豐、臺灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰以及財團法人創新智庫暨企業大學基金會觀光旅遊創新智庫召集人李奇嶽等，集結產官學界代表以及近百家觀光旅宿餐飲業者代表出席，共同集思廣益突破缺工困境。

1111人力銀行的最新調查還指出，目前產業缺工的原因在於：少子化49.4%、青年就業意向改變48.2%、假日上班/輪班39.6%、薪資水準偏低32.2%，以及工時過長27.5%。

因此有將近七成的業者因應人力缺口而調整經營模式，其中最多人採取「增聘計時人員34.9%」的作法，其次則是「調整營業時間20.5%」、「引進智能點餐系統17.2%」、「引進行動支付16.7%」以及「線上check in 15.1%」。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，觀察國內旅遊產業，自從新冠肺炎疫情解封後，2023年迎來國旅大爆發，根據統計國內一般旅館全年收入為800.16億元，相較疫情前的654.5億元，成長高達22％；而在餐飲表現部分，從經濟部最新資料顯示，2023年餐飲業總營業額達到1.02兆元，是首次突破兆元大關，比2022年增加18.8%，顯見內需產業強勁復甦的背後，靠得是充足人力所支撐出來的服務品質。觀光旅宿餐飲業的業態使然，寒暑假及周末假日都是來客量最大最需要人手的時候，然而假日輪班、薪資低、工時長這三大抗性，使得求職者從業意願始終不高，人力缺口也愈加吃緊。

立法委員王鴻薇表示，自己的選區中山、北松山就包含知名的中山商圈和民生社區商圈，有許多餐飲及觀光旅宿業，同樣也都面臨缺工的問題。日前國民黨團推動促進中高齡者再就業的相關法案已經三讀通過，但要解決缺工的問題，未來還要著眼於如何吸引年輕人投入，甚至是放寬僑外生留在台灣工作的限制及開放外籍移工投入等，希望藉由這次的公聽會，能夠凝聚各界共識。

上述「觀光旅宿餐飲業缺工調查」問卷，是1111人力銀行自2024年6月26日至7月19日，針對1111人力銀行之觀光旅宿餐飲之徵才企業會員進行立意抽樣調查，有效樣本數945份。