主權投資者對新興市場投資興趣增加

根據第12份年度《景順全球主權資產管理研究》顯示，地緣政治緊張局勢超越通膨成為主權投資者的首要關注問題，而且讓主權投資者對新興市場的投資興趣增加。

83%的受訪者認為，地緣政治緊張局勢是明年全球增長的主要風險，高於2023年的72%，反映出對大國之間競爭和潛在貿易中斷的擔憂。主權財富基金將新興市場視為潛在受益者，認為近岸外包等趨勢為其帶來機會。因此，67%的主權財富基金預期，未來三年新興市場表現將與已開發市場看齊，甚至領先後者。

主權財富基金的平均報酬也較去年的-3.5%大幅改善，達到7.2%。去(2023)年是自2013年調查開始以來，主權財富基金首次出現負報酬。

景順的這項研究已成為主權投資者活動的指標，研究深入探討140位首席投資總監、資產類別主管及高級投資組合策略師的觀點，他們分別來自83檔主權財富基金及57家央行，旗下管理的資產總額達22兆美元*。

新興市場將受益於多極化世界

主權財富基金認為大國之間的戰略競爭可能為新興市場創造機會，包括吸引投資、創造新的夥伴關係及在全球舞台上發揮經濟和政治影響。

54%受訪者預期當前競爭格局將有利於新興市場，認為新興市場將受惠於主要經濟體為加強全球供應鏈及跨多地製造和採購策略而形成的「近岸外包」等趨勢，而對此持反對觀點的僅12%。主權財富基金表現出參與這些機會的興趣，參與方法為直接投資這些市場的公司，或投資在這些市場開拓業務的跨國公司。

然而，主權財富基金的投資方法愈發因地制宜，會考慮這些市場獨有的風險與機會，並反映出各個市場在日益複雜及互相關聯的地緣政治格局中的定位。在新興市場中，亞洲（中國大陸除外）整體被視為最具吸引力的地區，尤其印度因其龐大的國內市場、不斷增長的中產階層及日益增加的全球競爭力而受到額外關注。拉丁美洲也備受關注，尤其受到中東及亞洲基金重視，其中墨西哥及巴西被視為美國近岸外包的主要受益者。大陸市場方面，主權財富基金對監管調整及地緣政治因素保持關注，但大陸仍然是一個龐大且重要的市場。

新興市場方面，新興市場債被主權財富基金視為分散投資組合的一個具吸引力的資產類別。該資產類別與已開發市場債券之間的利差具有吸引力，為投資組合收益提供上漲潛力。與此同時，很多重要的新興市場改善經濟基本因素並進行政策改革，提高自身信譽，從而減輕投資這些市場的相關風險。主權財富基金將印度視為投資新興市場債最具吸引力的地點，其中，88%有意增持印度債，高於2022年的66%，反映對該國經濟前景的信心增強。

景順亞洲（日本除外）行政總裁Martin Franc表示：「在本年度的研究中，受訪者表示仍面對複雜的投資格局，其中最直接的是地緣政治風險，但氣候變化及公共債務日益增長造成的影響亦十分顯著。隨著通膨逐步回落至央行的目標水準，這些長期風險會變得更為突出。同時，過去一年主要市場的選舉亦證明了結果難以被預測，此類不確定因素明顯影響投資者情緒。至少在世界主要經濟體的政治及政策前景更為明確之前，我們預期投資者在此環境下應會保持審慎。」