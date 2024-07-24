台中這兩區房價「互拱」 專家：已成中台灣新領頭羊

台中14期重劃區和中央公園特區，距離近且生活機能高度重疊，近年形成房價「互拱」形勢，業者統計實價資料指出，14期「大陸豐莚」近期已有17樓戶成交每坪79.6萬，直逼8字頭，刷新區域價格天花板。

另外位於崇德十路的「THE 精銳」，實價顯示，已有20筆成交7字頭以上，最高價達每坪77萬元的高價，顯示14期7字頭單價已成常態。

至於「中央公園特區」近期也頻傳高價成交紀錄。其中「華固頂匯」揭露196筆成交，24樓最高單價達每坪86.1萬元。潤隆「當代首馥」出現167筆實登錄，均價約每坪68萬元，其中28樓單價達每坪73萬為目前社區最高。

「遠雄綠美」出現104筆交易，均價約每坪75萬元，其中11筆單價突破8字頭。新進場的「國聚之瑑」也出現44筆實登，15樓出現目前最高單價每坪71.4萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，14期重畫區佔地404公頃，是台中市近40 年來開發面積最大的重劃區，「中央公園特區」結合水湳經貿園區和單元8，則大約有344公頃。

兩區距離相近，從榮德段西側到經貿段東側的距離，甚至比區域內不少點到點還近許多，尤其后庄路連接起經貿三路的路線，更是貫穿兩區的交通命脈。

他表示，這兩區因綠地面積與大型建設居各區之冠，已成中台灣最具發展潛力生活圈，吸引大型建商搶進，已知的大型建設開發案總投資金額，就高達700億元。

陳炳辰表示，兩區皆在開發初期，仍有上百塊可開發素地，房價堆疊、補漲性強，預料將持續吸引開發商搶進插旗，未來可望成為中台灣房價走勢重要領頭羊。