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「2024亞洲生技大會」論壇 不畏風雨照常舉行
「2024亞洲生技大會」受到颱風影響，展覽與開幕典禮順延，但大會論壇照常在南港展覽館二館登場。亞洲生技大會主席李鍾熙、台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳與國際生技協會聯盟執行總監希拉蕊‧斯蒂斯（Hilary Stiss）為大會論壇致詞。
今年研討會擴大為「創新科技」、「投資高峰」及「區域合作」三大論壇，將有50國生技專業人士共襄盛舉。獲得2016年唐獎的麻省理工學院教授張鋒，則是透過線上會議方式專題演講「生物多樣性探索」。
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