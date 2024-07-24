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百貨公司今天開門嗎？這幾家新光三越、遠百正常營業

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
中山捷運站，新光三越百貨街景。記者黃義書／攝影
中山捷運站，新光三越百貨街景。記者黃義書／攝影

凱米颱風來襲，全台各縣市陸續宣布停班停課。百貨集團也陸續宣布營業時間。其中，新光三越桃園以北就九家分店停業一天，其餘各分店正常營業。微風集團和遠東SOGO24日全天暫停營業。另，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳亦暫停營業一天。

凱米颱風來勢洶洶，全台不少地區都已經出現顯著降雨，昨晚更有不少縣市大逆轉宣布停班課，目前全台21縣市皆已宣布，停止上班、上課，僅金門縣正常上班上課。不少民眾關心百貨商場的營業資訊，整理如下。

受凱米颱風影響，新光三越桃園以北，包括台北南西店、台北信義新天地A4／A8／A9／A11、DIAMOND TOWERS、台北站前店、台北天母店、桃園站前店共九家分店，今日暫停營業一天，其餘各分店，包括台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、台南新天地、高雄三多店、高雄左營店皆正常營業。新光三越表示，若遇颱風風雨增強，營業時間將再另行公告。各店營業時間異動資訊，顧客亦可前往新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。

遠百宣布，台中大遠百(威秀影城營業到20:00)、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百(威秀影城營業到20:00)今日正常營業。今日暫停營業的則包括遠百信義A13、遠企購物中心、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、遠百花蓮。

Global Mall也宣布，南部兩店包括新左營車站、屏東市正常營業。北部六店包含新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、桃園A19，今日暫停營業一天。

微風百貨表示，因凱米颱風來襲，微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站、微風東岸、微風超市（本店、南京、南山）7月24日全天暫停營業。微風台大醫院、微風三總商店街配合院方規範。

遠東SOGO昨晚率先開第一槍，表示因颱風來襲，為關心顧客、專櫃夥伴及同仁安全，遠東SOGO 全台各店7月24日暫停營業一天。

微風集團 遠百 颱風

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