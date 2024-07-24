凱米颱風影響 華航更動班機異動資訊

受凱米颱風影響，華航（2610）更動航班機異動資訊。

華航7月24日航班異動，CI761/CI762桃園往返雅加達、CI503/CI504桃園往返上海浦東、CI28/CI27桃園往返帛琉、CI921桃園飛往香港及CI935/CI936高雄往返香港取消，桃園飛往歐洲、美加、紐澳及深圳航班提前起飛；返台航班亦有取消或延後抵達。

華航隨時關注颱風動態，持續更新7月24日、7月25日航班狀況，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。