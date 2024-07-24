台泥非洲新廠創新製程減碳40% 看準「低蘊含碳」建材市場趨勢

台泥低碳水泥布局全球版圖，如今更進軍非洲中部喀麥隆。台泥葡萄牙子公司CIMPOR 19日在喀麥隆啟用全球第一個創新水泥製程、沒有水泥窯的水泥廠，大量使用低碳鍛燒黏土替代傳統的高碳排熟料，也因此不需要高溫、減少能源使用。這款低碳水泥比傳統水泥減碳達40%，也對準建築業追求「低蘊含碳」建材的市場趨勢。

台泥喀麥隆新廠位於Kribi，19日由喀國總理約瑟夫、台泥總經理程耀輝、CIMPOR執行長Suat Calbiyik共同宣布啟動。台泥董事長張安平表示，希望藉由喀麥隆充沛的綠色能源讓這座新廠成為全世界最低碳的建材工廠，生產全球最低碳的水泥，他也希望台泥在喀麥隆啟動的全新水泥製程技術，可以助力全球營建產業減碳，積極迎向2050淨零排放目標。

張安平指出，喀麥隆有很好的農業基礎和礦物蘊藏，居民也非常友善，他很高興能在此建廠，實踐低碳生產也協助當地經濟發展。台泥喀麥隆廠優先僱用當地人，上下游產業鏈預計將帶動創造一萬個就業機會。

台泥表示，喀麥隆新廠具有三項特色：使用低碳鍛燒黏土，當地有充沛水力發電之綠電，以及使用生質燃料。台泥目前100%持有的葡萄牙CIMPOR公司，擁有獨步全球的鍛燒黏土生產技術deOHClay，此次在喀麥隆廠使用的主要原料即為鍛燒黏土，煅燒黏土因成分中不含碳酸鹽，所以在熱處理過程中不會產生二氧化碳，只會釋放水蒸氣和一些微量排放物。

喀麥隆廠也使用非洲當地的可可果殼、腰果殼作為生質燃料，取代傳統水泥廠使用的煤炭，不僅生產可以大幅減碳，溫度消耗也可減少40%。如果與傳統水泥廠相比，台泥喀麥隆鍛燒黏土水泥廠每年可減少約20萬噸二氧化碳排放，減碳量達40%。

全球建築營建部門的碳排放量約占三成八，建築減碳被公認是邁向淨零的首要目標。台灣的公部門陸續利用BIM等設計工具事前評估建築或工程的蘊含碳排量，也就是建材從開採到運送、使用的排碳量，以新北市政府為例，這項作法已納入公共工程契約規範，由市府的公共工程率先示範，再擴及其他公共工程及民間建築。多名建築界專家都認為，台泥非洲新廠的低碳水泥作法，其實是前瞻建材低蘊含碳的市場趨勢，有利搶得商機。