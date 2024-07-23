颱風凱米來襲 部分百貨24日停業
颱風凱米接近台灣，百貨公司包括遠東SOGO百貨全台各店、天母大葉高島屋、新莊宏匯廣場、台北101購物中心等都表示，顧及顧客、專櫃夥伴及同仁安全，明天不營業。
新光三越、遠東百貨、微風明天營業與否，內部仍確認中。宏匯廣場表示，美麗新影城營業時間，將於明天早上8時以前公告營業狀況。
京站也宣布，京站時尚廣場包含轉運站商場、心中山爵士廣場、小碧潭店等，明天暫停營業。
台北101表示，因應颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳明天暫停營業一天。
颱風凱米逐漸朝台灣逼近，根據氣象署今晚8時30分颱風警報，全台已納入陸上警戒範圍，包括北北基桃等地區24日停班停課。
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