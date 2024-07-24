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全支付拓點 前進東南亞

經濟日報／ 特派記者徐牧民／東京23日電

全支付跨境交易亞洲大拓點。全聯總經理蔡篤昌23日表示，台灣旅日遊客消費動能強勁，推動全支付快速成長，未來除了日本、韓國之外，下一步將前進東南亞市場。

據悉，台灣目前有三家電支廠商進軍日本，根據統計，全支付居三家交易量之冠，全支付日本跨境交易在2月底上線後，連續單月消費金額上已位居榜首。

蔡篤昌提到，日本電子支付發展速度相當快速，全支付將把與PayPay合作的經驗帶回台灣，幫助推動本國電支市場加速發展，並且透過與日本的跨境交易合作，未來希望可以將觸角伸出去，帶到其餘亞洲國家，如東南亞、韓國等。

以在國人訪日的輪廓來看，台灣旅日多以家庭旅遊為主，占比上突破五成，而從性別上來看，女性占比較多，國人在訪日上每人平均消費約為37,000元，其中以購物占比最多，其次是住宿，而餐飲則排名第三。

且根據調查，除語言不便、交通複雜等兩大出國難題以外，也有許多旅客同樣在乎電子支付普及度，全支付總經理游金榮表示，PayPay是全日本最大電子支付，近乎多數情境下都可使用，因此全支付與PayPay的合作更能夠幫助消費者在日本無痛旅遊。

全支付自推出以來成長飛速，5月交易金額月增一倍，而6月同樣繳出亮眼表現，其中交易額、交易筆數、不重複使用人次較5月成長三成以上，並且在7月份的周交易上同樣成長超過三成，顯現出強勁的成長動能。

PayPay去年的整體交易金額中，在日本交易金額超過六成，而最為關注的交易次數突破60億次，持續繳出亮眼表現，因此PayPay在六月底時會員數達6400萬人，持續霸占日本電子支付龍頭。

PayPay執行董事柳瀨將良指出，PayPay在成長過程中透過合作夥伴、政府幫助以外，還與特定店合作，在五年內打破日本現金交易社會，未來將打造全方位服務。

全支付 日本 消費

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