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台北塑橡膠展 9月登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

睽違六年，「台北國際塑橡膠工業展」及「台北國際製鞋機械展」來了，今年匯聚了400家廠商、1,800個攤位，展出規模較上屆成長近四成，由於多年未辦展，國際買主將揪團來台採購，台塑（1301）、台化、富強鑫等400家廠商參展喜迎全球買主。

外貿協會與台灣機械公會共同主辦的2024年「台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）」及「台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）」，將於9月24至28日在台北南港展覽館一館登場，展出規模較上屆2022年飛躍成長38%，一掃疫情陰霾，並且緊鑼密鼓準備迎接睽違六年湧進的國際買主。

外貿協會統計，目前已有超過45國海外買主預登觀展，更有來自印度、越南、緬甸、阿爾及利亞等多個國家買主組團來台參觀採購，TaipeiPLAS是台灣廠商抓住主要市場疫後商機的絕佳平台。

本屆TaipeiPLAS聚焦三大主軸：「創新材料」、「尖端製造」及「循環經濟」，緊扣產業最新趨勢脈動，包括富強鑫、鳳記、鼎坤、華嶸、台中精機、百塑、銓寶、震雄、全立發、誠玉開發、龍盟、金爪、一億、世林機械、台塑、台化等大廠精銳盡出。另外，也吸引代表性外商如威猛WITTMANN、美鍇Maguire、科乃而Conair、易格斯igus、日製鋼、MORE TO熱情加盟。

此次將360度無死角呈現從材料、製造到製品的全球塑橡膠產業最新技術發展、多元領域應用的高性能產品與循環經濟解決方案。

台塑 外貿協會

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