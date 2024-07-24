台泥獨特製程技術 減碳跨大步

台泥企業團昨（23）日宣布，子公司葡萄牙Cimpor公司已在非洲喀麥隆啟用全球第一座沒有水泥窯的水泥廠，新廠每年將生產120萬噸水泥及40萬噸煅燒黏土。此水泥廠使用低碳煅燒黏土替代傳統高碳排熟料，所生產的低碳水泥，可比傳統水泥減碳達40%。

台泥（1101）喀麥隆新廠19日的啟動儀式，由喀麥隆總理約瑟夫、台泥總經理程耀輝、CIimpor公司執行長Suat Calbiyik共同宣布啟動。約瑟夫表示，台泥喀麥隆煅燒黏土新廠啟用，吻合喀國政府希望減少進口原物料依賴的「進口替代政策」，此廠在生產中大量使用當地原料，讓熟料進口減少了40%至50%。

台泥董事長張安平表示，希望台泥在喀麥隆啟動的全新水泥製程技術，可以助力全球營建產業減碳，積極迎向2050淨零排放目標，並要協助當地經濟發展。台泥喀麥隆廠優先僱用當地人，上下游產業鏈預計將帶動創造1萬個就業機會。

台泥喀麥隆新廠具有三項特色，包括使用低碳煅燒黏土，當地有充沛水力發電之綠電，以及使用生質燃料。台泥100%持有的Cimpor公司擁有獨步全球的煅燒黏土生產技術deOHClay，此次在喀麥隆廠使用之主要原料即為煅燒黏土，煅燒黏土因成份中不含碳酸鹽，故在熱處理過程中不會產生二氧化碳，只會釋放水蒸氣和一些微量排放物。