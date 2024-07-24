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興達海基 六年虧64億元

經濟日報／ 記者林政鋒葉卉軒／高雄、台北報導
中鋼興達海基小檔案
中鋼興達海基小檔案

中鋼（2002）發展離岸風電產業觸礁，產業鏈爆危機，以水下基礎為主要業務的中鋼興達海基公司，連續賠光二個資本額合計達64億元，成立六年，每年虧逾10億元。據透露，當前興達海基幾乎沒有風電業務，旗下20餘家協力廠員工爆離職潮，存續受到矚目。

中鋼對全案不置評。不過，中鋼內部人士指出，很多事情跟當初想的不一樣，「外界不會知道我們面對什麼難題」，離岸風電是全新的產業概念，很多上級指導不見得符合現實需求，未來需要更接地氣才能創造效率。

興達海基大股東國發基金表示，目前興達海基尚未提出任何說法與方案，即使要增資也尚未進入程序。對於全案，國發基金不方便表達立場。

興達海基是配合政府推動離岸風電產業的產物，2018年4月成立，資本額34.21億元，由中鋼百分百持股。但四年後的2022年，全部34億餘元資本額燒光，忍痛減資再增資，股東成員除中鋼外，再納入國發基金、中鋼構、中鋼機械，全案以每股12.5元溢價發行，實際募得資金30億元，不料短短二年再度賠光。

上市公司高層指出，興達海基六年燒掉64億元，平均每年虧損逾10億元。反觀國內其他做風電的企業卻賺得飽飽，問題不在中鋼，因為中鋼是執行政府政策，但民間企業是為了商業獲利，出發點不同，結局天壤之別。

主因在於中鋼不敢違背政府「百分百國產化」目標，一度結合20餘家國內企業組成產業鏈，只是產業鏈各公司同樣將本求利，台灣自產的風電零組件，就是比進口貨貴，「嫌貴就不要買」，興達海基賠錢無法停損。

過程中，中鋼不放棄積極尋求突破，一度找來銘榮元實業與中鼎集團的俊鼎，期望跟中鋼組成鐵三角重新出發，最後功虧一簣。此外，連續二個資本額燒光後，興達海基希望繼續尋求資金來源，但似乎遇到困難。

興達海基技術專家說，當初成功整合萬機、良聯、俊鼎等20多家包商紛紛散去，一度高達200多名員工，現在僅剩百餘人，現在都沒有風電業務了，只是替中鋼構做些台積電廠房鋼構焊接工程，沒有獎金、沒有業務量。

中鋼構 離岸風電

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