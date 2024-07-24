台泥非洲布局 再下一城

台泥企業團加速歐、非水泥產業布局，繼土耳其、葡萄牙之後，昨（23）日宣布將在非洲迦納共和國打造新水泥生產基地，並在非洲維德角共和國藉由當地的火山灰發展替代熟料。市場分析，台泥的主要目標是，搶食歐盟碳邊境調整機制（CBAM）上路後的低碳水泥市場。

台泥（1101）目前在歐、非水泥產業布局，先是透過土耳其OYAK的合資公司掌握土耳其境內逾1,200萬公噸熟料及2,250萬公噸的水泥產能；接著透過持股100%的葡萄牙Cimpor子公司，在葡萄牙擁有當地三間水泥廠，熟料年產能近500萬噸。

台泥持有歐非低碳水泥廠產能規模 圖／經濟日報提供

根據台泥的永續報告書顯示，台泥在葡萄牙的三間水泥廠已全數通過歐盟生態環境管理及稽核制度（EMAS）認證，其中最大的廠區更是利用輪胎、動物飼料、木材及生質能等作為替代燃料，目標2025年完成熟料產線優化工程，全面提高能耗以及電耗效率。

台泥的第三階段布局，則是透過葡萄牙Cimpor公司掌握非洲象牙海岸（科特迪瓦共和國）和喀麥隆的煅燒黏土原料，先後成立兩家超低碳水泥廠。台泥董事長張安平日前指出，這兩座非洲水泥廠目前將先供應當地市場需求，待2026年歐盟CBAM正式上路後，可開始出口至歐洲。

張安平並曾指出，台泥因掌握煅燒黏土替代熟料的開發技術，也已在葡萄牙找到另一處地點，未來可開發煅燒黏土的超低碳水泥廠，目前正在與當地政府申請，一旦通過將成為歐洲極罕見新建的水泥廠。

到了昨日，台泥再度透露，非洲地區繼科特迪瓦、和喀麥隆兩國打造煅燒黏土為原料的水泥廠後，台泥將繼續在第三個國家、迦納共和國尋找新的低碳水泥生產基地。此外，台泥也打算在非洲外海的維德角共和國，利用這個島國的火山灰發展替代熟料。

台泥自從跨足歐、非兩洲低碳水泥事業後，由於趕上歐盟CBAM將實施的趨勢，不僅成為歐洲低碳水泥的主要供應商之一，更已掌握逾237萬噸碳權，未來台泥在歐洲將同時擁有雙重利多。