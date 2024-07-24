歐美開學季、節慶將推升電商購物需求 物流業空運搶艙大戰 開打

歐美節慶商機報到，航空物流業因應電商客戶的旺季需求而提前備戰，由於國內貨機艙位吃緊，近期傳出有大型空運物流業者對外搶艙，尋求國際大型航空公司合作，大搶節慶旺季的物流財。

據悉，國內物流業者除了跟國內的華航、長榮航合作，擴大與外籍航空業者合作包機、包艙業務，業者也證實，為因應國內艙位吃緊，近期已經轉向國際業者包機。

航空貨運市場變化概況 圖／經濟日報提供

航空貨運市場今年被AI伺服器需求、新手機及電商需求，提前擠爆航空貨運市場，也因為需求增加，航空貨運價格隨著貨量上、下震盪幅度加大，目前航空貨運價格約去年一倍。

時序陸續進入航空貨運旺季，據了解，中菲行（5609）、捷迅、台驊及子公司台灣空運等業者，都已經開始提前為第4季旺季做準備，卯足全力搶攻市場商機。

國內的物流業者提前為第4季度旺季做準備，有業者宣布擴大與國泰航空合作，在第4季度旺季期間提供上海（PVG）到芝加哥（ORD）的航空貨運包機服務，抓住航空貨運需求，自9月12日至12月5日期間每周一次的包機服務，使用國泰航空波音747-800貨機運行。

國內指標物流業者指出，國內是半導體的供應重鎮，許多的艙位都被大型的電子產品預定，國內華航、長榮航下半年能提供的包機、包艙相當吃緊，已經滿到無法提供大量包機服務，因應即將要到來的電商購物旺季潮，物流業者也要提前做好各種準備。

歐美節慶、購物季即將到來，包括開學潮、感恩節、黑色星期五購物節，再來就是最重要的聖誕節及新年假期，大陸的電商業者已經開始卯進全力要搶這些需求商機，開始請物流業者備艙位，才不會發生有訂單無法出貨的窘境。

隨著旺季的到來，海運市場還是受到紅海危機影響，服務變數會比較多，電商貨無法承受庫存延遲，這會危及業績，也因為目前訂貨的情況還不明朗，無法立即下訂單搶艙位，所以樂見其成物流業者能為電商業者提供更多元的服務方案。

國內的物流業者指出，今年航空市場提前進入旺季，7月上旬貨運單位收益創今年以來最高，遠東到美國每公斤急單運費來到新台幣約450~500元，市場結構改變後，航空貨運市場價格變動大，近期大陸電商貨減少，價格仍維持在300元以上，傳出有些低於300元的價格，普遍是各種不趕時間的轉機貨，而且現在市場比較淡，隨著旺季到來，市場運能不足，價格只會一路往上走。