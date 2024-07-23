台北國際塑橡膠工業展暨製鞋機械展 9月24日喜迎全球買主

由外貿協會與台灣機械公會共同主辦的2024年台北國際塑橡膠工業展(TaipeiPLAS)及台北國際製鞋機械展(ShoeTech Taipei)，將於9月24至28日在台北南港展覽館1館登場，全面搶攻綠色永續商機。

今年匯聚了400家廠商、1,800個攤位，展出規模較上屆2022年飛躍成長38%，一掃疫情陰霾，並且緊鑼密鼓準備迎接睽違6年湧進的國際買主。

根據外貿協會統計，目前已有超過45國海外買主預登觀展，更有來自印度、越南、緬甸、阿爾及利亞等多個國家買主組團來台參觀採購，TaipeiPLAS是台灣廠商抓住主要市場疫後商機的絕佳平台。

本屆TaipeiPLAS聚焦三大主軸：「創新材料」、「尖端製造」及「循環經濟」，緊扣產業最新趨勢脈動，包括富強鑫（6603）、鳳記、鼎坤、華嶸、台中精機、百塑、銓寶、震雄、全立發、誠玉開發、龍盟、金爪、一億、世林機械、台塑、台化等大廠精銳盡出。

另外，也吸引代表性外商如威猛WITTMANN、美鍇Maguire、科乃而Conair、易格斯igus、日製鋼、MORE TO熱情加盟。

同時加上嶄新展區：「生質再生材料及綠色低碳區」、「複合材料區」、「接合黏著技術區」，此次TaipeiPLAS將360度無死角呈現從材料、製造到製品的全球塑橡膠產業最新技術發展、多元領域應用的高性能產品與循環經濟解決方案。

貿協指出，塑橡膠應用廣泛，不僅以塑代鋼、以塑代木、以塑代玻璃，發展潛力無限，隨著不斷開發具備耐久性、耐腐性、耐熱性、輕量化的高性能原料，塑橡膠在航太衛星、智慧移動、高階醫材、綠色建材等領域應用更是蓬勃發展。

貿協強調，台灣擁有完整塑橡膠產業供應鏈，從石化裂解、塑料，再到機械設備、終端製品等，讓台灣在國際塑橡膠市場成為重要的供應國。

目前，台灣塑橡膠設備出口排名居全球第六，近年配合智慧製造、環保材料、3R循環利用趨勢，以客戶角度提供永續創新解決方案。

今年TaipeiPLAS中，震雄機械將展示自行設計研發的全電式液態矽膠射出成型機，主打適用於醫療、電子、光學產品的精密製作；大東樹脂專研適合醫療材料的TPU樹脂，可於土中自然分解，是表現優異的環保材料。

德商「igus」的乾式軸承技術，用於取代傳統金屬軸承，特別適合飛機內部、農業機械、太陽光電等極端劇烈的運作環境，也有助於節省成本。