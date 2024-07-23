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上市櫃等大型建商大買台中土地 7月補進逾1.2萬坪

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
上市櫃等大型建商7月大買台中土地，累計斥資164億餘元補進逾1.2萬坪。記者宋健生/攝影
上市櫃等大型建商7月大買台中土地，累計斥資164億餘元補進逾1.2萬坪。記者宋健生/攝影

看好台中宜居城市發展，全台上市櫃建商台中獵地不手軟，7月份以來包括新美齊（2442）、興富發（2542）、達麗（6177）、亞昕（5213）、大城（6171）、海悅（2348）等上市櫃建商或開發商在台中「掃地」逾1.2萬坪，投入資金164億餘元，七期、機捷、14期、13期、豐原等地都是建商鎖定標的。

其中，7月土地單筆交易最高總價為新美齊以38.8億元，買下台中市七期原汎德汽車服務廠1,149坪土地，這塊土地位於文心路、公益路口，屬精華地段。

新美齊集團插旗台中首案為14期仁平段，上月剛舉行動土典禮，之後在7月間就接連大動作買進台中土地，除了原汎德汽車服務廠土地之外，22日又公告以每坪單價152萬元，購入北屯機捷特區909坪商二用地，強勢登上機捷地王寶座。

目前，新美齊合計在台中的土地庫存量已近3,000坪，展現新美齊在台中攻城掠地的強烈企圖。

台中預售房市暢旺，上市櫃順勢吞土地大補丸，自7月以來包括新美齊、興富發、達麗、大城、中悅、亞昕、海悅等開發商相繼購入台中土地，鎖定精華重劃區包括北屯機捷、14期、七期等地，合計逾1萬2,177坪，總購地金額超過164億元。

上述購地建商中不乏接連出手搶地，如興富發、新美齊光是7月就快手各搶下兩筆土地，其餘如亞昕、大城也陸續補進多處待開發地塊。

興富發集團7月海砸60.64億元，重押七期近2,000坪土地；新美齊則以七期、機捷雙點布局合計買進2,058坪；亞昕大手筆一次買進豐原5,483.8坪，似乎也可嗅出各建商在土地布局的角力越趨白熱化。

台中土地交易市場熱度持續升溫，7月25日世邦魏理仕將開標一筆位於14期環中段的833坪商五土地。

農業部農田水利署台中管理處也訂7月25日舉辦農田水利非事業用不動產設定地上權招商說明會，釋出4筆水湳、機捷等精華地段合計超過6,622坪土地地上權。

其中，單一面積最大為生態段85地號約2,538坪，使用分區第三種生態住宅區。而溝背段32地號約1,885坪的休閒服務專用區，因鄰近捷運總站與好市多北台中店，預料又將掀起上市櫃等大型建商一波搶標熱潮。

上市櫃等大型建商台中獵地概況一覽。資料來源：公開資訊觀測站、市調
上市櫃等大型建商台中獵地概況一覽。資料來源：公開資訊觀測站、市調

建商 新美齊

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