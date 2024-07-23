裕慶金屬擬購置舊金山倉庫 提供客戶後勤服務

商用展示架、智慧電動床機構件設計製造廠裕慶金屬今天表示，因應客戶訂單需求，並完善商用展示架「設計、製造、後勤服務」一條龍模式，董事會決議購置舊金山倉庫不動產。

裕慶金屬說明，為提高全球商用展示架市場競爭力，董事會決議購置舊金山倉庫不動產，預計總交易金額4200萬美元，新倉庫面積較原有增加1/3，並有機會於2025年上半年啟用，以滿足提供客戶分店包裝、倉儲管理服務，也有助於節省每年外租倉庫租金支出。

裕慶金屬（裕慶-KY）指出，過往客戶皆委托第3方物流進行後勤倉儲管理和門市展示架配送，但因物流公司對展示架的外觀和結構不熟悉，經常在運輸過程中容易損壞產品外觀或影響客戶開店時程，因此客戶希望裕慶能取代第3方物流的角色，提供後勤倉儲管理服務。

裕慶金屬強調，這次決議購置美國舊金山倉庫，以降低客戶貨櫃與倉管成本；另外，商用展示架業務具備高客製化、靈活彈性服務利基，目前已接獲百貨、零售領域客戶分店包裝倉儲管理服務意願。