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職場教練課／莫忘初衷

經濟日報／ 楊田林（企業人文講師）

很久以前一個美麗的沙灘，有許多遊客來此遊玩戲水，因當地缺少救生措施，每年總會發生許多遊客溺斃事件。於是一些熱心人士組成志願隊，輪流在海邊巡邏瞭望，守護大家生命安全，救了不少遊客的寶貴生命。

因志願隊的成績卓越，許多遊客也會捐款給予支持。當地簡陋的救難設施，也逐漸改善變得愈來愈好，沒輪值當班的救生義工也有休息室可以待命，義工也就不再那麼辛苦了。

遊客愈來愈多，救難成績愈來愈好，捐款贊助者也愈來愈多，最後救難組織在海邊蓋了一個俱樂部，有豪華的設備、美輪美奐燈光與音響，俱樂部幹部開會規定，以後進入俱樂部必須服裝整齊。有一天，一位救生員游泳後穿著泳衣要進入俱樂部，在門口被警衛攔住不准進去，理由是：服裝不整。

故事到這裡暫告一段落。

有許多企業組織在當初創立時，許下很美好的願景，老闆與夥伴胼手胝足打拚多年，終於事業有成。當企業發展順風順水賺了錢，有的領導者就逐漸忘了自己當年發願的初衷。

Google創始人佩吉，當年立下的經營理念是：切莫為惡（Don't be Evil）。剛開始確實能堅守理念，不接受色羶腥暴力的廣告資訊。但隨著企業上市後，逐漸被資本主義市場拉著走，就漸漸忘了初衷。

美國學者拉娜．福洛荷寫一本書《切莫為惡》，書中指出美國科技五大巨頭：臉書，蘋果，亞馬遜，網飛，谷歌，合稱FAANG，這些年所做的惡事。

單單在美國政治中心華盛頓，這些科技巨頭所派駐的遊說同仁數量之多，「竟然需要弄到向白宮那麼大的空間，才能容納全部的遊說人員」。

這些遊說人員透過各種方法來影響美國國會議員立法，制定出對他們自己有利的法案，這些法案後遺症很大，造成社會更大的貧富差距與社會不公。有許多高階主管後來也都身陷醜聞。

文章開頭提到救生俱樂部，只是組織定位改變，並不牽涉到法律道德問題，這無可厚非。

回到個人也一樣，想當年剛畢業離開校園踏入社會工作，每位上班族都是意氣風發，對未來充滿許多美麗的夢想願景。但隨著時間的遞移，經過多年現實的考驗後，絕大多數人仍然堅持著當年的理想，競競業業腳踏實地工作。但也有少數人早已忘掉當年的初心，陷入滾滾紅塵之中，跟著一起墮落沉淪，最終後悔莫及。

人生是一場超級馬拉松賽跑，時間很長考驗很多，投機取巧贏在起跑點的，不一定能含笑跑到終點。腳踏實地一步一腳印，也許不一定人人都能成大業賺大錢，但終究是心安理得、問心無愧。

許願容易行願難，行願容易堅持難。莫忘初衷，得吾日三省吾身，時時勤拂拭，莫使惹塵埃。

捐款 美國 義工

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