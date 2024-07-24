法律頻道／新創前進美東 把握四關鍵

台灣人常看到關於矽谷創業環境的分享，相較於美西，美東市場更是值得台灣創業者探索的處女地。2022年，紐約市的GDP已達到2.1兆美元，隨著紐約創業生態的加速崛起，以及亞洲創業者群體的不斷壯大，相信未來將有愈來愈多的台灣面孔，活躍在紐約的創業舞台上。

就我的觀察，台灣新創團隊進入美東市場，有些產業會比選擇矽谷更有優勢，例如：金融、媒體、時尚、醫療等領域。不過，台灣新創要成功布局美國東岸，需要在戰略規劃和執行落地上做足功課，以下四點提供參考。

一、深入瞭解市場，做好切入準備

紐約是一個高度成熟和競爭激烈的市場，切入市場的成本可能是台灣的十倍。台灣新創必須想清楚自己的「目的」及設定清晰可衡量的「目標」，深入研究當地市場環境，洞察用戶需求和痛點，瞄準切入點。無論是B2B還是B2C商業模式，都要基於當地的產業特色和消費習慣，量身打造適合的解決方案，而非簡單的快速複製。

尤其，若只有台灣市場的經營策略、成績，在美國投資人及策略夥伴面前，並不構成吸引力，也就無由達成募資。雖然經營成績與募資總是相伴相生，但成功的創業者總是能先做出成績，這必然有賴對市場的深入瞭解。

二、強化在地資源連結，快速融入創業生態

紐約擁有全球最活躍的創業生態之一，匯聚了大量的創業加速器、投資機構及創新資源。想要經營美東市場，必然要主動接觸這些資源，積極參與當地創業社群活動，與潛在的合作夥伴和投資人建立聯繫。

有志美國市場的團隊必須建立美國據點，有人在地，有登記公司，才能經營當地資源。這也是我們在紐約打造加速器，協助台灣團隊的主要原因。

三、聚焦核心技術，打造差異化競爭力

技術創新是台灣新創的看家本領，也是立足紐約市場的核心競爭力。台灣團隊應該聚焦自身的技術優勢，垂直的細分賽道，做出差異化的產品體驗及商業模式，來贏得市場。在創業時，「技術」不等於「產品」，創業最終追求的價值，主要還是來自於產品的銷售，來自於通路、商業模式的優化，純技術不足以自行。

在這點上，台灣團隊通常犯了過於重「技術」而輕「營運」的毛病，面對美東這個新市場，無論在台灣是否已有成績，仍然需要重新打造產品、商業模式，才能創造出企業的價值。

四、重視知識產權保護，釐清當地法規法律

美國對於知識產權的保護有著嚴格的法律體系，包含專利、商標、著作權或營業秘密等範疇。台灣企業應編列資源與可靠的外部顧問協作，確保其創新產品或服務不侵犯他人權利，同時也鞏固自身的價值。

尤其在某些特殊產業，例如新藥研發、醫療器材及涉及工業電腦等專利及特許執照是必要的商業模式，這類許可幾乎等同於公司所有價值，預算及執行不能輕忽。

面對後疫情時代的全球化新格局，台灣新創正迎來前所未有的歷史性機遇。紐約這個創新高地，將是台灣新創夢想啟航的好選擇。憑藉著堅硬的技術實力、優良高素質的人才，若能配合積極的在地化執行，以及逐漸成形的資本支援，台灣新創應能在美東市場有顯著的成績，非常值得期待。