全台首家民團「臺灣物種多樣性基因體發展學會」成立

臺灣物種多樣性基因體發展學會（Taiwan Biodiversity Genomics Development Society, TBGDS）23日舉辦成立大會，標誌台灣物種多樣性研究向前再躍進一步，首屆理事長由國內遺傳及演化學權威、中央研院特聘研究員李文雄出任。

其餘理監事陣容包括中研院院士周昌弘、院士施明哲、中研院特聘研究員徐麗芬、中研院研究員蕭培文、中興大學校長詹富智、海洋大學教授吳金冽、副教授黃章文、成功大學特聘教授陳虹樺、臺大醫院助理研究員蔡芷季、消基會名譽董事長程仁宏、台北醫學大學教授蕭育仁、基米董事長周孟賢、基米副總許嘉如，以及基育董事長游卓遠等。

李文雄表示，基因體是物種演化的根本，物種多樣性（Biodiversity）與人類生存息息相關，台灣不但擁有豐富的生物多樣性，更有高比例的特有種及亞種，TBGDS將專注物種與基因多樣性的解碼研究，成為嫁接產學研資源整合與串接平台，並確保特有物種DNA及基因資訊不外流，鞏固台灣在國際生物研究領域的競爭優勢。

此外，TBGDS也將著手建置物種多樣性資料庫，透過整合基因檢測技術、大數據分析與人工智慧等數位科技，開創產業生態系新價值。

TBGDS在23日的成立大會也邀請到立法委員林岱樺、經濟部常務次長連錦漳、農業部政務次長黃昭欽、國科會政務副主委林法正、衛福部等產官學研單位共襄盛舉，同時也安排三場精彩演講，包括台灣鯛（吳郭魚）、桑樹、梅花鹿等不同物種的研究進展及成果，展現透過最新尖端定序技術解碼多樣性基因體，利用或改善其特性以提升產量或進行復育等，優化產業附加價值的未來性，同時兼顧生物生態系的穩定、平衡，以及永續利用。

農業部水產試驗所淡水繁養殖中心主任楊順德指出，台灣在吳郭魚的養殖歷史長達70年，透過選種、保種及育種，成功保留從世界各地收集的七個物種及12個品系，並且找出優良雜交親本，讓吳郭魚成為台灣本土水產養殖最佳水產代表。

但進入21世紀，受到氣候變遷、極端天氣與循環經濟的挑戰，楊順德指出，吳郭魚仍需持續開發新品種，尤其是抗病抗、逆境品種。目前全基因體定序技術已經分出部份的物種品系，有助於保種計畫維持種原遺傳多樣性，未來將進一步利用基因體研究提高優良品系的適鹽性、環境耐受性、抗病性等，再搭配種苗繁殖、養成、飼料配方等技術大量養殖優良品種與品系，進而提升台灣出口的魚貨銷量。

農業部苗栗區農業改良場副研究員廖久薰表示，桑樹在傳統中醫學上的經濟利用價值極高，桑葉、桑葉汁、桑椹、桑枝、桑根、桑白皮等均可入藥，例如桑葉就是衛福部研發「清冠一號」及「清冠二號」藥材配方之一。而世界各國栽培的桑品種數目多達1,000餘種，臺灣桑樹若以型態和習性分類則可有七個品系，包括在地種島桑、臺灣桑，廣東桑、山桑、白桑、魯桑和長果桑等外來種。

苗栗農改場保育臺灣桑樹種原238種，根據其與基育生技對各品種桑樹DNA分析的結果發現，台灣近百年保存收集引進的桑樹品系與日本現有栽培種的差異極大，同時保有種原多樣性，不僅是演化學、遺傳學研究的珍貴材料，更是做為極端氣候的育種資源。若能進一步與日本種原保存單位對種間差異進行分析，將會是雙方桑蠶產業再進化的最好機會。

TBGDS理事、基育生技董事長游卓遠表示，台灣梅花鹿是特有亞種，但礙於目前法律定位問題，台灣梅花鹿尚無法受到野生動物法之保障，而為了保存固有品系，基龍米克斯生技公司繼與海洋大學完成櫻花鉤吻鮭基因解碼後，再次結合產官學研究資源，透過台北市立動物園與科學博物館收集不同來源樣本，在經濟部產創平台計畫下，與畜產試驗所育成中心完成初步的梅花鹿基因定序資料，接下來將利用基因體解碼獲取物種特性，展開保育任務，期盼對台灣梅花鹿的繁殖復育、物種保育、環境適應等做出貢獻。

近年ESG已成為企業永續發展的核心要素，以及是影響全球資本市場投資決策的一大關鍵，有愈來愈多企業團體投入認養野生動物的公益行列，游卓遠希望企業界領袖也能以具體行動來支持此項復育與保育工作，或加入認養梅花鹿行列，為台灣特有物種的種原保存盡一份心力。

李文雄指出，自2000年人類基因序列解碼工作初步完成後，透過基因體解碼成為獲取物種特性進行各項研究的主要方式，但迄今科學家們對物種基因體序列資訊的了解仍然不足，需要持續投入研究。倘若輕忽生物多樣性重要性的最直接的後果，將導致糧食危機。例如目前沒有任何一個稻作地區、包含台灣在內，能完全脫離稻熱病的威脅，估計全球每年因為稻熱病菌所引起的稻作損失，足可供應6,000萬人食用的水稻。

李文雄表示，做為國內第一家以促進台灣物種多樣性基因體、與特有生物的保種研究為主的民間社團法人，TBGDS的短期目標將提升國人對台灣動植物的物種種源保護，以及物種資源可交流但不外流的理念，確保種源多樣性。同時將推動建立台灣動植物與特有物種相關基因專案的法令規章，並向政府相關單位爭取支持，落實基因體本土化，提升並鞏固台灣在國際生物研究領域的競爭優勢。

至於中長期目標則將向跨領域各企業推廣台灣動植物種源保護的重要性，藉由TBGDS平台，結合不同領域的資源與技術，共同投入物種基因體的性能預測、品系育種、多樣性應用等發展，開啟無限商機，並帶動相關產業的轉型升級。

此外，TBGDS也將建立台灣物種多樣性基因保存資料庫，整合基因檢測並導入大數據化分析、物聯網資訊系統等數位科技，落實在地生物資源與產業的融合發展，達到永續保種、利用、經營與多樣性應用等，開啟產業化的無限可能。