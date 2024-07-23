新美齊8.3億元買三重頂崁工業廠地 首跨入商用不動產開發

新美齊（2442）23日公告，買下新北市三重區頂崁段建物及土地，土地面積約967.15坪，建物面積約691.51坪，總交易金額8.3億元，平均每坪土地單價約86萬元，賣方為泉和鑄造廠，該案位在主要幹道光復路上，基地面積近千坪，且周邊發展可期，具有再開發效益。新美齊指出，該塊土地未來將爭取都更模式，預計開發成地上10層、地下3層廠辦，而這也是新美齊首度跨入商用不動產開發案。

世邦魏理仕資本市場部江晁瑄副董事表示，新北市三重頂崁工業區及相鄰的新莊化成工業區，位於新莊化成路沿線，兩者面積合計約301公頃，經由國道1號五股交流道、台64線可快速抵達，而其區位鄰近新北產業園區、新莊知識園區及台北市區，南側更有捷運中和新蘆線通過，在此設有捷運頭前庄站、捷運先嗇宮站，交通相當便捷，早期由於建廠環境優異，各業工廠相繼成立，為台灣早期最成功的工業區之一。

世邦魏理仕資本市場部江晁瑄副董事表示，三重頂崁工業區正逐漸轉型為現代化的產業聚落，鄰近區域內企業總部群立，目前市場上仍有不少科技及電子製造業者在積極尋覓本區廠辦，以作為企業總部。

今年房市熱絡，建商亦積極補土地庫存，新美齊近期就連買兩塊土地，除了買下三重頂崁工業區廠房與土地外，也砸13.79億元買下台中機捷特區溝背段50、51地號，合併約908坪土地。

據世邦魏理仕研究部統計，今年上半年全台土地買賣市場總投資額近1,097億元，其中建商購地金額高達798億元，年增134%，顯示土地市場已擺脫去年上半年的低迷態勢。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶分析，隨著近幾季來房市交易愈趨熱絡，具規模的建商也更積極擴充土地庫存。不論從過去12個月內建商購地金額或交易筆數來看，新北市與台中市皆名列前茅，為最受國內開發商青睞的地區，此亦反映出當地房地產市場前景備受業者看好。