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桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 新任總經理王膺傑上任

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
桃園大溪笠復威斯汀度假酒店新任總經理王膺傑上任。業者提供
桃園大溪笠復威斯汀度假酒店新任總經理王膺傑上任。業者提供

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店委任王膺傑先生出任總經理一職，擁有豐富國際觀光業界經驗的王膺傑將發揮其以跳脫傳統的創意與行銷業務專才，帶領屢次獲得國際時尚旅遊雜誌評選為台灣十大最佳飯店、國內頂級度假首選的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，持續拓展業務、提升服務水準，為來自全球、追求身心靈療癒的賓客提供獨樹一格的絕佳體驗。

身為萬豪國際集團台灣旗下二十多家飯店中最年輕的總經理，王膺傑於觀光業界已累積多年紮實經驗及豐厚國際人脈，一路從基層開始即展現與眾不同的特質，歷年來服務過台北君悅酒店、台北士林萬麗酒店、香港萬麗酒店、台南安平雅樂軒酒店、台北大倉久和酒店等頂級觀光奢華品牌，擁有豐富的行銷業務長才、跳脫傳統的創意思考、敏銳細膩的觀察力與著重凝聚團隊向心力的領導能力。

「大溪笠復威斯汀一直是追求Wellness 的度假族群首選」，王膺傑表示，「我很榮幸能有這個機會加入這個充滿活力與創造力的團隊，持續為旅客創造難忘的旅遊體驗。」

「在酒店業務方面，我們將致力於提升餐飲營收、穩定高水準的服務品質，及持續開發新客源業務，」王膺傑談到酒店未來營運方針時表示，「我們更將妥善運用萬豪國際集團豐沛的資源，藉由酒店國際在地化以及在地國際化的經營策略，一舉將大溪頂級旅遊向前繼續推進。」

彷彿全身充滿用不完的活力的王膺傑於閒暇之時熱愛運動健身、帶家人與孩子出遊增廣見聞，或是自己騎著重機馳騁於山林之間；此外，王膺傑更是勇於多方嘗試，曾於加拿大擔任第一線的執法人員，透過接觸多元的人事物以拓展自己的專業能力及視野。

「過去數年我在許多不同的事業累積的經驗讓我更堅信，管理絕對不是只靠個人，而是需要整個團隊通力合作，」 王膺傑如此詮釋自己的領導風格，「就像我當年在執法單位更深刻地體會到，一個人的能力有限，擁有團隊才能一起面對挑戰，與夥伴們如同家人一般地完全信任彼此、盡力互相幫助， We絕對勝過I。」

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店自2016年正式開幕至今，一直是國內頂級度假領導品牌，擁有獨特的山嵐綠意南洋風情戶外泳池、全館205間客房及套房皆配備傲人觀景陽台、馳名國際的威斯汀品牌獨家天夢之床、適合各年齡層的多元休閒遊憩設施、名媛首選頂級威斯汀天夢芳療、及中西式美饌饗宴，更於2023、2024連續兩年獲得國際時尚旅遊雜誌 DestinAsian於年度讀者之選評選為台灣十大最佳飯店之一，每逢節慶假期一房難求。

觀光

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